6 класс | История Средних веков

Падение Константинополя в 1453 году

Рансимен С.

Британский историк-медиевист, византинист Стивен Рансимен в своем труде повествует о том, что привело Византию на край гибели, а турок – к триумфу, почему Европа предпочла не заметить трудного положения, в котором оказались византийцы, и помощь, полученная ими, была столь ничтожной. В книге детально изложены ход военных действий, причины, приведшие к падению Константинополя после сравнительно недолгой осады, и последствия всего этого, что стало страшным потрясением для христианских народов. Туркам победа позволила не только основать новую столицу, но и обеспечить себе прочные позиции в Европе для дальнейших завоеваний. Для греков же поражение означало гибель византийской цивилизации и уход греческой культуры в подполье, и, кроме того, оно привело к исходу византийских интеллектуалов на Запад, что сыграло значительную роль в европейском Возрождении.