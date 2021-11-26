МЕХМЕД IIФАТИХ (Мехмед II Завоеватель)
Турецкий султан.
Из династии Османов, третий сын султана Мурада II. Получил придворное образование, изучал математику, греч. философию, теологию, иностр. языки. После смерти в 1437 и 1443 старших братьев стал гл. претендентом на престол. В 1444 возведён на трон отцом, отрёкшимся от власти в его пользу, но в 1446 по настоянию двора смещён им же. Вновь воцарился после смерти отца в 1451. В апр. 1453 осадил и в мае 1453 взял штурмом Константинополь, в том же году сделал его столицей Османской империи. В 1456 поставил в вассальную зависимость Молдавию, в 1459 завершил покорение Сербии, в 1460–61 присоединил к Османской империи Морею и Трапезундскую империю, в 1463 – Боснию, в 1468 – владения беев Карамана, в 1476 – Валахию, в 1476–1479 – Албанию. В 1471 и 1473 М. II Ф. нанёс поражения правителю Ак-Коюнлу Узун-Хасану (1453–78). В 1475–76 вассалом Османской империи стало Крымское ханство, а генуэзцы потеряли свои владения на Чёрном море. В 1479 после многолетней войны М. II Ф. заключил мир и союз с Венецией, по которому к Османской империи отошли острова Эгейского м., а Венеция обязалась предоставлять туркам свой флот в случае войны в Средиземноморье. В управлении государством М. II Ф. активно использовал опыт Византии, привлекал в органы власти исламизированных греков и славян, что ограничило влияние тюрк. кочевой знати. Преобразовал систему девширме («живого налога» мальчиками и юношами с покорённого населения Балкан, преим. со славян и албанцев), реформировал армию, вооружил янычар огнестрельным оружием. М. II Ф. утвердил первую редакцию законов Османской империи (доработаны позднее Сулейманом I Кануни). Опасаясь усиления сепаратистских тенденций среди феодалов, издал ряд законов, направленных против собственников мульков, инициировал указы о конфискации части мульков и вакуфных земель (см. Вакф) с целью превращения их в тимары. Прославился своей бескомпромиссностью, жестокостью и коварством по отношению как к врагам, так и к союзникам. М. II Ф. приписывают принятие закона о праве султана после прихода к власти казнить всех братьев для предотвращения смуты. Покровительствовал изобразит. иск-ву, архитектуре, поэзии. Писал стихи на перс. яз. под псевд. Авни. В период правления М. II Ф. в городах Османской империи возведено множество мечетей, больниц, бань, библиотек и др. Отличавшийся слабым здоровьем, М. II Ф. скончался, приняв сильнодействующее лекарство (по др. данным, отравлен своим сыном, будущим султаном Баязидом II, правил в 1481–1512). Похоронен в мечети Фатих в г. Стамбул.
Автор статьи: А. А. Сотниченко.