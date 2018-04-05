Краткий курс истории. Покоритель Византии 5 апреля 1453 года турецкие войска провели последнюю подготовку к началу последней осады Константинополя. Захватом руководил турецкий султан Мехмед II Завоеватель (Фатих), ему был 21 год. О том, каким был человек, покоривший Второй Рим, читайте в нашем материале.

5 апреля 1453 года турецкие войска провели последнюю подготовку к началу последней осады Константинополя. Захватом руководил турецкий султан Мехмед II Завоеватель (Фатих), ему был 21 год. О том, каким был человек, покоривший Второй Рим, читайте в нашем материале.

Дважды султан

Мехмед II родился 30 марта 1432 года. Четвертый сын султана Мурада II, он прославится на весь мир, хотя поначалу события, разворачивавшиеся вокруг родной империи, вызывали у него лишь хладнокровие. В шестилетнем возрасте Мехмед II был поставлен правителем Османской провинции Манисы.

Османские войска активно захватывали земли на Балканах, однако в 1442 году папа объявил новый крестовый поход под командованием Владислава III, короля Польши и Венгрии. В 1443—1444 годах Мурад II потерпел несколько поражений: 3 ноября 1443 года в битве при Нише, 24 декабря около Яловаца между Софией и Филиппополем, в начале января 1444 года в битве при Куновице. После этих поражений Мурад II был вынужден признать независимость сербских земель, граничащих с Венгрией.

Вернувшись в пределы империи, он оставил престол в пользу сына. В ноябре 1444 года состоялась Битва при Варне, в которой погиб главный полководец крестового похода - польский и венгерский король Владислав.

Победа над крестоносцами укрепила позиции Мурада, и спустя два года он вновь взошел на турецкий престол. За две недели до смерти отца, в самом конце 1450 года, власть в Османской империи вновь оказывается в руках Мехмеда. Отныне он своего не упустит.

Просветитель

18 февраля 1451 года Мехмед вступил на османский престол во второй раз. Став султаном, Мехмед приказал утопить другого претендента на престол, своего трехлетнего единокровного брата. Впрочем, подобное при дворе в Османской империи не было чем-то особенным. Мехмед II получил разностороннее и прекрасное для своего времени образование. Именно Мехмед создал центральное правительство Османской империи – Порту. По этому названию будут нередко именовать саму Турцию, как теперь понимают «Белый дом», имея в виду США. Основываясь на изречениях Корана, Мехмед II издал свод законов – Канун.

В управлении государством султан использовал опыт Византии, привлекал в органы власти исламизированных греков и славян, что ограничило влияние тюркской кочевой знати, преобразовал систему девширме («живого налога» мальчиками и юношами с покорённого населения Балкан, преимущественно со славян и албанцев), реформировал армию, вооружил янычар огнестрельным оружием. Султан был большим ценителем литературы, во дворце он собрал богатую библиотеку. Покровительствовал изобразительному искусству, архитектуре, поэзии и писал стихи на персидском языке. Предоставил свободу вероисповедания христианам, но при условии, чтобы они подчинялись его правлению.

Понимая важность образования для процветания государства, Мехмед Завоеватель заботился о строительстве школ, в которых юношам преподавали догматы ислама, грамматику, законоведение, логику, филологию и другие науки.

Завоеватель

Медлительность, с которой поначалу действовал в области внешней политики Мехмед II, привела к некоторой уверенности противников (Венеции с союзниками) Турции в собственных силах. Эта иллюзия развеялась вместе с осуществлением давней мечты Мехмеда II – взятием Константинополя .

Истамбул – так теперь называлась бывшая столица Византии и новая столица Османской империи. Мехмед почти всю жизнь посвятил завоеваниям. Помимо Византии, он покорил Трапезундскую империю, Сербию, Албанию, Боснию и другие княжества. За все эти свершения Мехмеда II и прозвали Фатихом, то есть Завоевателем. Однако, как было сказано выше, Мехмед был талантливым управленцем, иначе империя распалась бы вскоре после смерти султана, как это не раз бывало в истории.

Большую часть жизнь Мехмед провел в войнах. За покорением Константинополя последовали войны и захваты:

захват Сербии в 1456 году

захват Мореи с 1458 по 1460

захват Трапезунда с 1460 по 1461

захват Валахии с 1459 по 1462

захват острова Лесбос в 1462

захват Боснии в 1463

война с Венецией и ее колониями в восточном средиземноморье с 1463 по 1479

война с эмирами из династии Караманидов в южной Анатолии с 1464 по 1473

война с Молодовой с 1475 по 1476

захват Крыма в 1475

вторжение в Италию в 1480

Скончался Мехмед II Завоеватель 3 мая 1481 года то ли от подагры, то ли от пищевого отравления, то ли от яда.