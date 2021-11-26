ИОАНН V ПАЛЕОЛОГ

Ви­зантийский им­пе­ра­тор (с 1341).

Сын Ан­д­ро­ни­ка III Па­лео­ло­га и Ан­ны Са­вой­ской. В юно­сти пра­вил под опе­кой ре­гент­ст­ва в со­ста­ве вдов­ст­вую­щей им­пе­рат­ри­цы, пат­ри­ар­ха Ио­ан­на XIV Ка­ле­ки и ме­га­ду­ки Алек­сея Апо­кав­ка. В ре­зуль­та­те по­бе­ды в гражд. вой­не (1341–47) им­пе­ра­то­ром-со­пра­ви­те­лем был при­знан Ио­анн VI Кан­та­ку­зин , вы­дав­ший за И. V П. свою дочь Еле­ну. По­сле от­ре­че­ния Кан­та­ку­зи­на (1354) стал еди­но­дер­жав­ным им­пе­ра­то­ром обес­си­лен­ной усо­би­ца­ми Ви­зан­тии, ко­то­рая пре­вра­ти­лась в сла­бое ре­гио­наль­ное го­су­дар­ст­во, не спо­соб­ное от­сто­ять свой су­ве­ре­ни­тет. В по­ис­ках со­юз­ни­ков в борь­бе про­тив уси­лив­ших­ся ту­рок-ос­ма­нов им­пе­ра­тор по­се­тил Венг­рию (1366), но не до­бил­ся ре­зуль­та­та и на об­рат­ном пу­ти по­пал в плен к бол­га­рам. Кре­сто­нос­цы во гла­ве с Аме­де­ем VI Са­вой­ским ос­во­бо­ди­ли И. V П. и по­мог­ли вер­нуть им­пе­рии Гал­ли­по­ли и Ме­сем­врию. И. V П. от­пра­вил­ся к па­пе в Рим (1369), где при­нял ка­то­ли­че­ст­во. На об­рат­ном пу­ти он был за­дер­жан в Ве­не­ции за дол­ги и был вы­ну­ж­ден ус­ту­пить ве­не­ци­ан­цам о. Те­не­дос. По­сле раз­гро­ма тур­ка­ми сер­бов в бит­ве при Ма­ри­це (1371) И. V П. при­знал вер­хов­ную власть ос­ман­ско­го сул­та­на и обя­зал­ся вы­пла­чи­вать ему круп­ную дань. По­след­ние де­ся­ти­ле­тия прав­ле­ния И. V П. про­те­ка­ли в об­ста­нов­ке се­мей­ных рас­прей, под­стре­кае­мых из­вне; пре­стол вре­мен­но за­хва­ты­ва­ли его стар­ший сын Ан­д­ро­ник IV Па­лео­лог и внук Ио­анн VII (1390). Им­пе­рия фак­ти­че­ски раз­де­ли­лась на неск. удель­ных вла­де­ний во гла­ве с чле­на­ми ди­на­стии Па­лео­ло­гов . По­сле смер­ти Ан­д­ро­ни­ка IV (1385) на­след­ни­ком пре­сто­ла стал вто­рой сын И. V П. Ма­ну­ил II; дру­гие его де­ти: Ми­ха­ил, Фео­дор (дес­пот Мо­реи), Ири­на (суп­ру­га Ха­ли­ля, сы­на сул­та­на Ор­ха­на).

Автор статьи: П. В. Ку­зен­ков.