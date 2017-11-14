Григорий Палама: отец и учитель Церкви 14 ноября Православная церковь чтит память святителя Григория Паламы́ (1296 – 14 ноября 1357 или 1359). Архиепископ Фессалоникийский Григорий Палама известен прежде всего как создатель философского обоснования практики исихазма (восточнохристианская аскетическая духовная практика), отец и учитель Церкви. Ранние годы Мы не знаем точной даты рождения святителя. Известно лишь, что родился он в 1296 году в Константинополе в семье византийского сенатора Константина. Рано лишившись отца, Григорий попал под покровительство лично императора Андроника II. Благодаря высокому происхождению Григорий получил великолепное классическое образование (грамматика, риторика, физика, логика), и в годы учебы восхищался трудами Аристотеля. Отметим, что в те времена в Византии высокие государственные...

14 ноября Православная церковь чтит память святителя Григория Паламы́ (1296 – 14 ноября 1357 или 1359). Архиепископ Фессалоникийский Григорий Палама известен прежде всего как создатель философского обоснования практики исихазма (восточнохристианская аскетическая духовная практика), отец и учитель Церкви.

Ранние годы

Мы не знаем точной даты рождения святителя. Известно лишь, что родился он в 1296 году в Константинополе в семье византийского сенатора Константина. Рано лишившись отца, Григорий попал под покровительство лично императора Андроника II. Благодаря высокому происхождению Григорий получил великолепное классическое образование (грамматика, риторика, физика, логика), и в годы учебы восхищался трудами Аристотеля.

Отметим, что в те времена в Византии высокие государственные посты занимал не абы кто. Так, воспитанием и обучением Григория Паламы руководил лучший учитель своей эпохи – Феодор Метохит, который, помимо научной филологической и богословской деятельности, являлся ректором университета и, как бы сказали теперь, занимал должность премьер-министра.

Примерно в возрасте 18–20 лет Григорий Палама принял монашество на Святой горе Афон. Первым духовным водителем будущего святителя был преподобный Никодим. После кончины наставника (ок. 1319 года) Григорий подвизался в нескольких скитах Святой горы, проводя все время в бдении и молитве. Тихая монашеская жизнь была прервана нападениями турок на Афон, из-за чего Григорий и другие монахи покинули свое пристанище.

Оказавшись в Фессалониках, Палама принимает сан священника – такова воля братии. Дальнейшая судьба святителя Григория связана с областью города Верии, где давным-давно вел проповедь апостол Павел. Пять дней в неделю Григорий предается умной молитве в своей пещерной келье, а по субботам и воскресеньям принимает участие в общем богослужении в главном храме монастыря. Но и тут размеренная жизнь монахов была прервана, на этот раз нашествием славянских племен.

Образ совершенного исихаста

В 1331 году Григорий возвращается на Афон. Пустынь, в которой он поселился, сохранилась до наших дней. На Святой горе святитель некоторое время занимает пост игумена монастыря Эсфигмен, но постоянно мечтает о возвращении к жизни отшельника. Так бы и случилось, если бы не необходимость вступить в полемику с итальянским ученым монахом Варлаамом (1290–1350) на позиции апологета исихазма. Спор между двумя представителями разных монашеских традиций длился шесть лет (1335–1341 годы).

После Великой схизмы 1054 года, когда Восточная и Западная церкви разделились, богословские и догматические противоречия между ними только нарастали. Очередной виток споров пришелся на вторую четверть XIV века. В этом смысле интересна личность Варлаама. До 1341 года он не был типичным представителем римокатолической традиции. Родом из православной греческой семьи, он отлично знал греческий язык. Посещал Византию, был в Фессалониках и даже выступал против филиокве – римокатолического учения об исхождении Святого Духа и от Бога Отца, и от Бога Сына (в Никео-Цареградском Символе веры говорится, что Святой Дух исходит от Бога Отца). В своих рассуждениях Варлаам замечал, что Бог является непостижимым и любые суждения о Нем недоказуемы. По этому поводу впервые и вступил в полемику с итальянским монахом Григорий Палама, уличив того в чрезмерном доверии языческой философии и богословском «агностицизме» – учении о непознаваемости Бога.

Паламитские споры

Следующим вопросом, по которому святитель высказался категорически, была критика Варлаамом практики исихазма, последователей которой он называл «пуподушниками». Дело в том, что о практике священного безмолвия и непрестанной молитвы (умного делания) он узнал от неграмотных монахов, которые описывали исихазм как внешнюю технику, сродни медитации, в которой важны контроль над дыханием и поза, в которой исихаст сидит, сосредоточившись на центре своего живота. Григорий Палама выступил с глубокими разъяснениями практики исихазма, сделав акцент на внутреннем содержании, и критикой позиции Варлаама. Дело кончилось в 1341 году, когда на Константинопольском соборе Варлаам был осужден, покаялся, но, вернувшись в Италию, принял римокатолическую веру и затем был назначен епископом Иеракским.

На спорах с Варлаамом полемическая стезя Григория Паламы не окончилась. Второй этап паламитских споров совпал с гражданской войной в Византии. Палама не был человеком склонным к политике, но все же выступил за одного из двух кандидатов на византийский престол, и это стоило ему многих лет жизни в заточении. Параллельно святитель вел богословские споры, касавшиеся нетварного Фаворского света и связанные с вопросом Божественных энергий и благодати. Паламу даже судили четыре церковных собора: два в 1342 году, не приведшие ни к каким последствиям; один в 1344 году, отлучивший святителя от Церкви. Но к 1347 году изменилась политическая обстановка, в том же году состоялся собор, оправдавший Паламу и осудивший его оппонентов.

Третий этап полемической жизни Григория Паламы наступил после избрания его на пост архиепископа Фессалоникийского в 1347 году. Тогда политическая жизнь в стране и конкретно в Фессалониках продолжала бурлить, так что богословские споры были во многом сопряжены с политикой. Дело кончилось тем, что церковный собор 1351 года провозгласил святителя Григория защитником благочестия и утвердил несколько православных догматов, касавшихся Божественных энергий и Божественной сущности.

В 1354 году Григорий Палама отправился в Константинополь в качестве посредника между политическими противниками и бывшими претендентами на византийский престол времен гражданской войны. По дороге Палама попал в турецкий плен, где пробыл почти год. В это время святитель активно стремился проповедовать христианство своим пленителям, полагая, что только обращение турок в истинную веру способно спасти империю от гибели. Григория выкупили сербы, уплатив большие деньги. До конца своих дней святитель продолжал служение в Фессалоникийской епархии, пока не скончался 14 ноября 1357 года (по другим данным, в 1359 году), оставив после себя многочисленные сочинения. Уже в 1368 году святитель Григорий Палама был прославлен в лике святых.