БАЯЗИД II

Турецкий султан (с 1481), 8-й представитель османской династии.

Старший сын Мехмеда II , возведенный на престол теми представителями дворцовой верхушки, которые были недовольны реформами его отца.

15-летнее соперничество за власть с младшим братом Джемом существенно ограничило внешнеполитическую активность Б. в Европе. К его успехам можно отнести лишь укрепление османского контроля над Черным морем и успешные действия против Венеции в 1499—1503. Между тем осложнилась ситуация на востоке, где конфликт с мамлюкским Египтом потерял свое значение из-за появления более опасного соперника — сефевидского Ирана.

Последние годы правления Б. отмечены междоусобной борьбой его наследников, в которой победил младший сын Селим, вынудивший отца отказаться от престола.

Автор статьи: М. С. Мейер

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