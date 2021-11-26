АВАРИЗ (араб. «чрезвычайные обстоятельства»)

Тип фискальных сборов в Средней Азии, Иране и Османской империи .

Первоначально появился в XII в. как экстраординарный налог для обеспечения войск в походе, впоследствии приобрел регулярный характер. В XVI–XVII вв. выплачивался непосредственно в государственную казну. В Османской империи отменен преобразованиями Танзимата, в Средней Азии — после ее включения в состав России. В Иране XVIII–XIX вв. — мелкая натуральная повинность крестьянина в пользу землевладельца, ликвидирована в 1946–1952 (окончательно — в ходе реформ 1962–1963).

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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