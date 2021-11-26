АНДРОНИК III Палеолог

Византийский император (с 24.05.1328, коронован 2.02.1325).

Старший сын императора Михаила IX и армянской царевны Ксении (в православии Мария). Первым браком женат на Аделаиде (в православии Ирине), дочери Генриха I, герцога Брауншвейгского. От второго брака с Анной Савойской родилось четверо детей, в том числе и будущий император Иоанн V Палеолог . В 1321 при поддержке будущего императора Иоанна VI Кантакузина начал войну против деда императора Андроника II . В 1328 вступил в Константинополь . Реальная власть в его правление находилась в руках Иоанна Кантакузина. При А. были возвращены о-в Хиос (1329), Сев. Фессалия и Эпир (1337), однако окончательно утеряны византийские владения на востоке. В борьбе с османами пытался без особого успеха опереться на союз с венецианцами, родосскими рыцарями-иоаннитами (госпитальерами) и тюркскими эмиратами Кареси, Сарухан, Айдын. А. прикладывал усилия по восстановлению византийского флота, улучшению золотого содержания в византийской монете, упорядочиванию государственного аппарата. В 1329 провел судебную реформу, согласно которой учреждался институт «вселенских судей» (двух по светским и двух по духовным делам), ставший высшей судебной инстанцией императора. При А. в Византии начались споры об исихазме. В 1341 под председательством императора в Константинополе прошел церковный собор, осудивший Варлаама Калабрийского и его сторонников и признавший православным учение св. Григория Паламы.

Автор статьи: Буганов Р.Б.