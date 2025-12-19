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В этом выпуске исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и автор канала «Комнатный рыцарь», реконструктор Василий Гурков обсудят латы и доспехи, чтобы развеять один из самых устойчивых мифов в истории. Вместе с ними мы выясним — действительно ли рыцарь в полном доспехе был неповоротливой мишенью, мог ли он самостоятельно сесть на коня и насколько эффективной была такая защита в реальном бою. Мы отделим голливудские вымыслы от исторической правды и узнаем, на что на самом деле были способны эти «железные люди» Средневековья