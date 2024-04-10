6 класс | История Средних веков

Трапезундская империя и Западноевропейские государства в XIII-XV вв. 1981

Успенский Ф.

Эта книга является единственным в отечественной историографии трудом, в котором автор всесторонне осветил историю государства на южном побережье Черного моря. Основанное после захвата Константинополя крестоносцами, это государство двести лет контролировало черноморскую торговлю и было уничтожено турками-османами на восемь лет позже Византийской империи. Интересна и этническая ситуация, сложившаяся в данном регионе. Совместное существование греков и тюрко-кавказских народов привело к созданию интересной культуры, получившей название греко-причерноморской. Написанная хорошим языком, книга будет интересна как специалистам, так и всем интересующимся историей Византии и ее культурой.