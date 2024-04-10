6 класс | История Средних веков

Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII – начале XIV века

Керов В.

В книге рассматривается классовая социальная борьба во Франции - классической стране феодализма в XIII—XIV веках во многих ее проявлениях: в виде еретических народных движений, восстаний, борьбы народных масс с внутрицерковной оппозицией. Определены социально-экономические предпосылки классовой борьбы, особенности политической и духовной жизни Франции тех времен. Подвержены критике религиозно-идеалистические взгляды буржуазных историков и философов. Выводы, сделанные в книге, помогают борьбе против буржуазных католических фальсификаторов истории. Для преподавателей, аспирантов и студентов исторических факультетов.