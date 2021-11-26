СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Серия военных конфликтов, протекавших с 1337 по 1453 г. между Англией и Францией.

Причинами войны стало недовольство обеих сторон условиями Парижского договора 1259 г., по которому король Англии Генрих III отказывался от Нормандии , Мена, Анжу и Пуату, однако сохранял контроль над Гасконью и Гиенью. Кроме того, еще одной областью столкновения интересов была Фландрия.

Экономически эта территория была прочно связана с Англией, однако Французские короли стремились там упрочить свое влияние. Непосредственным поводом к началу боевых действий стал династический спор. В 1328 г. прервалась династия Капетингов, и король Англии Эдуард III , по материнской линии внук Филиппа Красивого, оспорил права Филиппа VI Валуа на французский престол.

В 1337 г. англичане начали боевые действия. Лучшая организация английской армии позволила Эдуарду III добиться серьезных успехов. В 1340 г. в морской битве при Слейсе французы были разбиты, а в 1346 г. французская армия была разбита при Креси. В 1347 г. англичанами был занять важнейший порт на севере Франции, Кале.

На юго-западе Франции английское наступление также было очень успешным. В 1356 г. Франция потерпела катастрофическое поражение при Пуатье. Король Иоанн II Добрый попал в плен и был вынужден подписать перемирие в 1359 г., по которому уступал половину Франции английскому королю. Военные неудачи Франции были усугублены Жакерией и Черной смертью.

В 1360 г. был подписан мир в Бретиньи, который на некоторое время приостановил войну. Карлу V (1364–1380 гг.) удалось реорганизовать армию, которая под общим командованием талантливого коннетабля Бертрана Дюгеклена сумела вытеснить англичан, за которыми остались лишь несколько оплотов на севере страны и в Аквитании. Но положение изменилось с восшествием на французский престол больного Карла VI (1380–1422 гг.). Борьба за регентство при недееспособном монархе ослабила власть и привела к новым поражениям.

В 1415 г. Англия возобновила войну. Французы потерпели поражение при Азенкуре. При поддержке герцога Бургундии англичане заняли Париж и навязали в 1420 г. договор в Труа, согласно которому регентом при Карле VI становился король Англии Генрих V, он де провозглашался наследником французского престола. Однако, план объединения двух королевств был нарушен смертью в один год Карла VI и Генриха V.

Несмотря на то, что годовалый сын Генриха V был провозглашен королем Англии и Франции, сын Карла VI, Карл VII также заявил о своих правах на престол. Война возобновилась. Против английского владычество начал восставать и простой народ.

В 1428 г. войскам Карла VII под руководством Жанны д’Арк удалось отстоять Орлеан, нанести англичанам еще ряд серьезных поражений и пробиться к Реймсу, где Карл VII был коронован. В 1435 г. бургундский герцог изменил англичанам, и это фактически предрешило исход войны. В 1437 г. был возвращен Париж, а к 1453 г. англичане были полностью вытеснены с континента. Под их контролем остался лишь порт Кале.

Исторические источники:

Les grands traités de la guerre de Cent ans, Paris, 1889;

Timbal P. C., La guerre de Cent ans vue а traversles registres du parlement (1337-1369), Paris, 1961;

Фруассар Ж. Хроники 1325—1340. СПб., 2008;

Фруассар Ж. Хроники 1340—1350. СПб., 2012.

Иллюстрации:

Битве при Слейсе.

Автор статьи: Г. А. Шмидт