Прагмати́ческая са́нкция

Прагмати́ческая са́нкция ( фр. Pragmatique Sanction) — акт французского короля Карла VII , принятый 7 июля 1438 на собрании духовенства и знати в г. Бурже. Формально акт утверждал решения Констанцского и Базельского соборов, в которых активно участвовало французское духовенство с целью преодоления церковной схизмы. П. с. регулировала взаимоотношения с папским престолом, юридически закрепила вольности и автономный статус церкви Франции ( галликанство ). Согласно П. с., духовенство Франции получало право выбирать церковных иерархов (папа лишь утверждал эти решения), распределять церковные бенефиции и самостоятельно определять размеры и выплату аннатов. В области судопроизводства галликанская церковь подчинялась Парижскому парламенту, который следил за исполнением П. с., выступал посредником во взаимоотношениях с папским престолом и определял законность апелляций в папскую курию. Гарантом автономии французской церкви становился король Франции, получивший право рекомендовать кандидатов на церковные вакансии и созывать cоборы духовенства страны. Провозглашалась независимость короля от папы в мирских делах. Папство существенно пострадало от сокращения выплат в свою казну и всячески старалось отменить П. с. Людовик XI , стремясь заручиться поддержкой папы своих планов в Италии, приостановил действие П. с. (1461). Окончательно отменена Болонским конкордатом 1516 , сохранившим ряд положений П. с.

Лит. : Valois N. Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles VII. Paris, 1906; Martin V. Les origines du gallicanisme. Paris, 1939; Плешкова С. Л. Французская монархия и церковь (XV — середина XVI в.). М., 1992. С. К. Цатурова .