ПОДВЯЗКИ ОРДЕН (Англ. Order of the Garter, франц. Ordre de la Jarretiere).

ПОДВЯЗКИ ОРДЕН (Английский Order of the Garter, французский Ordre de la Jarretière) - пол­ное офи­ци­аль­ное на­име­но­ва­ние - Бла­го­род­ней­ший ор­ден Под­вяз­ки (английский The Most Noble Order of the Garter).

Са­мый древ­ний и выс­ший английский ры­цар­ский ор­ден. Ос­но­ван в 1348 году ко­ро­лём Эду­ар­дом III . Со­глас­но наи­бо­лее из­вест­ной ле­ген­де об ос­но­ва­нии Подвязки ордена, Эду­ард III во вре­мя тан­цев под­нял по­те­рян­ную дамой под­вяз­ку и под на­смеш­ли­вы­ми взгля­да­ми при­двор­ных по­вя­зал её се­бе, ска­зав фра­зу, став­шую позд­нее де­ви­зом ор­де­на: «Пусть бу­дет стыд­но то­му, кто дур­но об этом ду­ма­ет» (французский «Honi soit qui mal y pense»), и по­обе­щал, что но­ше­ние по­доб­ной под­вяз­ки бу­дет счи­тать­ся боль­шой че­стью. Со­глас­но другим вер­си­ям, Подвязки орден соз­дан в конце XII века Ри­чар­дом Льви­ное Серд­це, ко­то­ро­му явил­ся святой Ге­ор­гий и по­ве­лел, что­бы его ры­ца­ри но­си­ли под­вяз­ки бе­ло­го и крас­но­го цве­тов для рас­по­зна­ва­ния в сра­же­ни­ях, а Эду­ард III в XIV веке лишь на­пом­нил об этом. Воз­можно, Эду­ард III вос­со­здал Подвязки орден как тур­нир­ное со­об­ще­ст­во (ко­роль, его сын Эду­ард, про­зван­ный Чёр­ным прин­цем, и по 12 их со­то­ва­ри­щей), про­об­ра­зом ко­то­ро­го яв­ля­лось со­об­ще­ст­во ры­ца­рей Круг­ло­го сто­ла ко­ро­ля Ар­ту­ра (смотреть Ар­ту­ров­ские ле­ген­ды ). Ве­ро­ят­ной це­лью соз­да­ния Подвязки ордена ста­ла по­треб­ность во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов спло­тить пре­дан­ных ко­ро­не ры­ца­рей, ко­то­рые под­дер­жи­ва­ли при­тя­за­ния Эду­ар­да III на французский трон, к это­му, по всей ви­ди­мо­сти, от­но­сил­ся и де­виз.

Ка­ж­дый член Подвязки ордена дол­жен быть ры­ца­рем-ба­ше­лье (смотреть Ры­цар­ст­во). Член­ст­во в Подвязки ордене ог­ра­ни­че­но. По­сто­ян­ные дей­ст­вительные чле­ны - британский мо­нарх, на­след­ник пре­сто­ла (принц Уэль­ский) и ещё 24 че­ло­ве­ка (ры­ца­ри и ка­ва­лер­ст­вен­ные да­мы). В Подвязки орден вхо­дят так­же экс­т­ра­ор­ди­нар­ные и иностранные чле­ны (как пра­ви­ло, мо­нар­хи иностранных го­су­дарств). Пер­вым иностранным мо­нар­хом, вклю­чён­ным в Подвязки орден, стал российский император Алек­сандр I (1813). В 1915 году, во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны, в свя­зи с аг­рес­си­ей про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии член­ст­во не­ко­то­рых иностранных мо­нар­хов бы­ло ото­зва­но (германский император Виль­гельм II, император Ав­ст­ро-Венг­рии Франц Ио­сиф I). По­сле всту­п­ле­ния Япо­нии во 2-ю ми­ро­вую вой­ну член­ст­ва в Подвязки ордене ли­шил­ся император Хи­ро­хи­то (вос­ста­нов­лен в 1971 году). Великим ма­ги­ст­ром Подвязки ордена яв­ля­ет­ся ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии Ели­за­ве­та II (с 1952 года), канц­ле­ром - Дж. Ха­мил­тон, гер­цог Абер­корн (с 2012). В 2008 году ты­сяч­ным ры­ца­рем Подвязки ордена стал принц Уиль­ям, гер­цог Кем­бридж­ский (родился в 1982 году). При­ня­тие но­вых чле­нов - пре­ро­га­ти­ва су­ве­ре­на, объ­яв­ле­ние об этом про­ис­хо­дит 23 апреля, в день па­мя­ти святого Ге­ор­гия, по­кро­ви­те­ля Подвязки ордена и Анг­лии.

Ры­ца­ри Подвязки ордена и чле­ны их се­мей по ста­ту­су на ранг вы­ше других ры­ца­рей и ба­ро­не­тов. В герб ка­ва­ле­ра Подвязки ордена до­бав­ля­ет­ся изо­бра­же­ние Под­вяз­ки с де­ви­зом, ок­ру­жаю­щим гер­бо­вый щит, и изо­бра­же­ние ор­ден­ской це­пи; раз­ре­ше­но ис­поль­зо­ва­ние щи­то­дер­жа­те­лей. Чле­ны ор­де­на име­ют пра­во на пре­фикс «сэр», ка­ва­лер­ст­вен­ные да­мы и суп­ру­ги чле­нов ор­де­на - «ле­ди».

К долж­но­ст­ным ли­цам Подвязки ордена от­но­сят­ся пре­лат, канц­лер, сек­ре­тарь, гер­бо­вый ко­роль и при­врат­ник. Долж­но­сти пре­ла­та, сек­ре­та­ря и при­врат­ни­ка су­ще­ст­ву­ют со вре­ме­ни ос­но­ва­ния ор­де­на, гер­бо­во­го ко­ро­ля и канц­ле­ра с XV века. Гер­бо­вый ко­роль «Под­вяз­ка» яв­ля­ет­ся наи­выс­шим долж­но­ст­ным ли­цом Ге­раль­дической кол­ле­гии Анг­лии. С 1992 года сек­ре­тарь, от­вет­ст­вен­ный за це­ре­мо­нии ор­де­на, так­же вы­би­ра­ет­ся из чле­нов Ге­раль­дической кол­ле­гии. Канц­лер и пре­лат, как и ры­ца­ри, уча­ст­ву­ют в це­ре­мо­ни­аль­ном ше­ст­вии в тём­но-си­них ман­ти­ях, про­чие долж­но­ст­ные ли­ца - в крас­ных. Гер­бо­вый ко­роль на официальных це­ре­мо­ни­ях ор­де­на но­сит крас­ную ман­тию, в от­ли­чие от та­бар­да, ко­то­рый он но­сит на государственных це­ре­мо­ни­ях.

Герб Подвязки ордена - в се­реб­ря­ном по­ле крас­ный крест святого Ге­ор­гия, ок­ру­жён­ный тём­но-си­ней лен­той-под­вяз­кой с зо­ло­ты­ми пряж­кой и бу­к­ва­ми де­ви­за. Герб ор­де­на но­сит­ся на ле­вом пле­че все­ми, за ис­клю­че­ни­ем су­ве­ре­на, у ко­то­ро­го на этом мес­те рас­по­ла­га­ет­ся звез­да ор­де­на (вве­де­на в XVII веке Кар­лом I ). Зна­ки ор­де­на: лен­та из тём­но-си­не­го бар­ха­та с зо­ло­ты­ми кай­мой и над­пи­сью (муж­чи­ны но­сят её ни­же ле­во­го ко­ле­на, да­мы на ле­вой ру­ке) и ме­даль­он с изо­бра­же­ни­ем святого Ге­ор­гия на тём­но-си­ней лен­те. Знак в ви­де под­вес­ки с изо­бра­же­ни­ем святого Ге­ор­гия и дра­ко­на в до­пол­не­ние к лен­те-под­вяз­ке Подвязки ордена по­лу­чил во 2-й половине XV века при Ген­ри­хе VII. По­сле смер­ти чле­на Подвязки ордена зна­ки ор­де­на воз­вра­ща­ют­ся лич­но су­ве­ре­ну, другие ин­сиг­нии - в главную кан­це­ля­рию ры­цар­ских ор­де­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)