ПЕДРУ I Справедливый (Pedro I o Justiceiro)

Король Португалии в 1357–1367 гг. из Брагансской династии.

Четвёртый сын короля Афонсу IV и Беатрис Кастильской. Брак с Бланкой Кастильской (1315–1375), заключённый в 1328 г., был аннулирован в 1333 г. (без потомства). В 1339 г. инфант Педру вторым браком сочетался с Констансой Мануэль (1320?–1349), дочерью кастильского инфанта Хуана Мануэль, в свите которой в Португалию прибыла Инес де Кастро.

Инфант Педру привлекался к делам управления королевством с 1355 г. Взойдя на престол, Педру I продолжил начатую его предшественниками политику централизации государства. Основой внутренней политики Педру I в 1361–1366 гг. были обновление корпуса королевских функционеров, замена местных юрисдикций единым законом королевства, административная централизация как путь укрепления королевской власти. Он ограничил притязания знати, в первую очередь правовую самостоятельность местных сеньоров.

Половина решений кортесов в Элваш 1361 г. была посвящена вопросам права. Педру I ввёл судей в муниципальные суды, боролся со злоупотреблениями чиновников – представителей короны на местах. Педру I стремился к разграничению церковной и королевской юрисдикций; при нём была введена частичная подсудность клириков королевской юстиции и уплата ими в экстренных случаях налогов наравне с мирянами, клирикам было запрещено носить оружие.

Во внешней политике Педру I избегал войн, предпочитая политику союзов и практический нейтралитет. Мирный договор с Кастилией 1339 г. был возобновлён в 1350 г. при восшествии на кастильский престол Педро I Жестокого.

В 1366 г. был заключён договор о мире с новым королем Кастилии Энрике II Траста́мара. В арагоно-кастильском конфликте 1353–1363 гг. Педру I старался сохранить дружественные отношения с обеими сторонами.

Более напряжёнными были взаимоотношения с Римом: Педру I запретил хождение в Португалии папских документов без королевского утверждения (Beneplácito Régio), противодействовал попыткам изъять церковные земли из королевского налогообложения.

За время относительно недолгого царствования Педру I проявил себя умелым администратором, усилил королевскую власть, реформировал юстицию, увеличил королевскую казну, сделал многое, чтобы превратить португальскую церковь в национальную.

Педру I скончался в возрасте 46 лет, оставив страну в благополучном состоянии. Народная традиция приписывала Педру I стремление к достижению равенства всех перед законом, независимо от статуса. Хронист и историк 15 в. Ф. Лопеш оценивал Педру I как справедливого, любимого народом государя.

Педру I имел 8 детей: сына от брака с Констансой Мануэль будущего короля Фернанду I (1345–1383); сыновей от Инес де Кастро Жоана (ок. 1349 – после 1385) и Диниша (ок. 1350 – ?), которые были претендентами на португальский трон в ходе социально-политического кризиса 1383–1385 гг.; сына от незнатной горожанки Терезы Лоренсу, будущего магистра Ависского ордена и основателя Ависской династии и короля Жоана I.

Исторические источники:

Lopes F. Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto, 1965

Chancelaria de D. Pedro I: 1357–1367 / Ed. prep. por A.H. Oliveira Marques. Lisboa, 1984

Cortes portuguesas, reinado de D. Pedro I: 1357–1367 / Ed. prep. por A.H. Oliveira Marques, N.J. Dias. Lisboa, 1986

Автор статьи: А.П. Черных