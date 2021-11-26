КАЛЬМАРСКАЯ УНИЯ (дат., норв., швед. Kalmarunionen)

Объединение Дании, Норвегии и Швеции в личную унию под властью датских монархов. В составе Швеции в Кальмарскую унию входила Финляндия, а в составе Норвегии – Исландия. Наименование союза скандинавских стран под верховенством Дании происходит от названия города, в котором была окончательно оформлена уния.

Формальной датой создания унии принято считать 17 июня 1397 г. В этот день в городе Кальмар Эрик Померанский был коронован всеми коронами стран-участниц союза. Причиной возникновения Кальмарской унии стало противостояние Скандинавии и Ганзейского торгового союза в Северной Европе, Балтийском и Северном морях. До официального оформления унии между Данией, Швецией и Норвегией уже наблюдались тенденции к объединению. В качестве инициатора интеграционных процессов выступала Дания. Дочери датского короля Вальдемара IV Аттердага и жене Хакона VI, короля Норвегии и Швеции Маргарите I удалось сосредоточить под своей властью три могущественных государства. В 1376 г. после смерти Вальдемара Аттердага сын Маргариты Олаф III был избран королем Дании, а в 1380 г. после смерти отца унаследовал Норвежский трон. Таким образом, Дания и Норвегия объединились в унию под властью одного правителя. Маргарита Датская правила как регентша до 1387 г. – до смерти Олафа III. Для полноты триединой монархии королеве не хватало участия в унии Швеции, в которой на тот момент правил крайне не популярный в среде дворянства Альбрехт Мекленбургский.

В феврале 1389 г. состоялась битва при Фальчепинге, в которой войска шведского короля потерпели поражение. Альбрехт и его сын были взяты в плен. По условиям договора, заключенного с Маргаритой Датской в 1395 г., Альбрехт Мекленбургский вновь обретал свободу, за что должен был через три года сдать датской королеве Стокгольм. Таким образом, Маргарите Датской удалось получить Шведскую корону. После смерти единственного сына Маргарита I выбрала преемником своего внучатого племянника Эрика VII Померанского, который и стал общескандинавским правителем.

Помимо единой монаршей власти Скандинавские страны были объединены договором, по которому Дания, Норвегия и Швеция должны были избирать одного короля из сыновей умершего правителя, а также быть вечно неотделимы друг от друга. Кроме того, уния носила стратегический характер, Скандинавские государства в рамках унии гарантировали совместные действия на международной арене, взаимную поддержку в военных конфликтах. Несмотря на отсутствие суверенитета во внешней политике, страны-участницы унии сохраняли внутреннюю независимость. Кальмарская уния на протяжении всего своего существования возглавлялась датскими королями. Фактически вся внешняя политика Кальмарской унии была направлена на удовлетворение датских интересов. Конфликт аристократии с короной, а также усиление экономической экспансии Ганзы ослабляло авторитет унии в XV в. развернулась длительная борьба между Швецией и Данией за ведущую роль в союзе. После жестокого подавление датским королем Кристианом II шведского неповиновения, Швеция все же не вернулась в статус покорного члена унии. В 1521 г. Густав Ваза возглавил новое шведское восстание, а впоследствии был избран королем, что фактически привело Кальмарскую унию к краху. Формально же уния прекратила свое существование в 1570 г. после заключения Штеттинкого мирного договора, по которому датский король больше не мог претендовать на шведскую корону, Норвегия же сохранялась под властью датчан.

Автор статьи: Медведь А.О.