История кирасы: как появился главный защитный элемент рыцарского доспеха Как и почему европейское рыцарство обзавелось 'белым доспехом и чем он принципиально отличается от других видов защитного вооружения?

Предваряя экскурс в средневековые технологии, нельзя не сказать, что жесткий корпусной доспех не является признаком исключительно европейского позднего средневековья. Первые кирасы известны нам со времен II тысячелетия до н.э. ( см. микенские латы ), однако, переход на металлургию железа не позволил в полной мере перенести бронзовые технологии на новый металл, а бронзовая кираса классической античности практически не нашла своего воплощения в железе. Несколько дошедших до нас находок железных мускульных кирас говорят скорее о том, что они делались для полководцев и малочисленной воинской элиты и не были массовым защитным снаряжением.

Век кольчуги

Начиная с III века до н.э. наиболее популярным защитным средством на Европейском континенте становится кольчуга, ее же стали носить и легионеры после реформы Мария. Она решает одну из важнейших задач, стоящую перед защитным вооружением - не дает удару нарушить целостность кожного покрова, то есть, разрубить ее владельца. Ее также очень трудно проколоть и невозможно разрезать, особенно на подвижной мишени. Кольчуга, конечно же, не предотвращает передачи кинетической энергии удара в тело, то есть, почти не мешает сломать ее владельцу кости или повредить сильным ударом внутренние органы, но она позволяет выживать там, где человек без нее погибал бы наверняка. Сломанные кости могут срастись, а вот рана от холодного оружия приводит к кровопотере, что гораздо опаснее сломанных костей.

Итак, шли века, кольчуга продолжала держать свой статус основного корпусного доспеха и в поздней античности, и в варварских королевствах раннесредневековой Европы. Но начиная со времен Карла Мартелла и под влиянием вторжений из Аравии и Степи, постепенно развивалась европейская тяжелая кавалерия. К XII веку увеличенная лука седла и способ удержания копья подмышкой сформировали идею рыцарского таранного удара. Совокупная мощь всадника и коня таким образом, начала заметно превышать защитные свойства кольчуг. Заметим, что в X или XI веках удержание копья подмышкой встречается в изобразительных источниках довольно редко.

Век пластинчатой брони

Следующим шагом в развитии корпусного доспеха стало появление пластинчатого панциря, который в оружиеведении традиционно именуется 'coat of plates' либо бригантиной (не путать с типом парусного судна).

Вероятно, первые варианты такого доспеха, носились под кольчугой. Наиболее раннее упоминание нагрудника, вероятно, устроенного на манер бригантины, и то, что он мог носиться под кольчугой, относится к норвежскому манускрипту Konungs skuggsjá (Королевское зерцало), датированному серединой XIII века. Нагрудник там именуется brjóstbjörg (камень груди) и должен быть 'görva af góðu járni' - сделан из доброго железа.

Но уже в середине XIII века мы можем наблюдать их во всей красе. Например, на статуе св. Маврикия в соборе Магбебурга. На нем можно наблюдать тканевую или кожаную накидку с рядом заклепок, под которыми подразумевается наличие крупных металлических пластин. Пластины создавали почти непреодолимый для холодного и метательного оружия слой защиты. Таранный удар копьем, как основное атакующее действие тяжелого всадника, теперь мог быть в достаточной мере остановлен новым защитным средством.

Однако, эта конструкция обладает рядом свойств, которые необходимо учесть, чтобы понять, как и почему шло дальнейшее развитие корпусного доспеха:

пластины не настолько жестко сцеплены друг с другом, чтобы распределять ударную нагрузку по всей поверхности доспеха, то есть удар распределяется зонально, что повышает нагрузку на тело;

пластины плотно прилегают к телу, что означает, что их деформация или пробитие могут быстрее вывести владельца доспеха из строя;

плоская поверхность бригантины и наличие тканевой или кожаной покрышки не позволяют удару или уколу соскальзывать с доспеха, соответственно, всю ударную нагрузку носителю доспеха приходится принимать в себя.

И если удар ручным холодным оружием мог быть остановлен подобным доспехом и не причинял особого вреда, то таранный удар копьем все еще нес в себе определенную угрозу. Для противодействия ударной нагрузке в XIV веке начинает происходить укрупнение пластин, особенно грудной, и ее постепенное округление, призванное увеличить поверхность, по которой распределяется удар и отодвинуть саму пластину от тела владельца.

Начало века кирас

И уже в середине XIV века мы видим первые образцы, которые были призваны справиться с вышеозначенными проблемами. Одной из первых 'белых' кирас считается нагрудник из замка Хурбург, предположительно сделанный для представителя семейства фон Матчей (von Matsch) около 1360 года. В его конструкции мы можем наблюдать тенденции, которые лягут в основу всех будущих латных кирас:

Во-первых , это округлая форма . Она позволяла не только увеличить поверхность распределения ударной нагрузки, но и не давала зацепиться за себя острию, сводя его за пределы контуров тела и значительно уменьшая нагрузку на владельца. Немаловажно и то, что теперь кираса отстоит от грудной клетки и касается тела только в районе ключиц и на талии под ребрами. Таким образом деформация или пробитие доспеха не приводили к повреждению его владельца, гася энергию удара. Именно эта форма нагрудника задаст классический рыцарский силуэт позднего средневековья, с широкой округлой грудью, широкими плечами и узкой талией.

Вторым важным нововведением стало появление так называемого стопорного ребра , небольшой металлической детали в форме буквы 'V', которая располагалась под горловиной и была призвана отвести скользящее по поверхности кирасы острие. Углы, которые задавала эта накладка, также способствовали выводу острия за пределы контура тела, не задевая его. Немаловажно отметить, что стопорное ребро не крепилось к нагруднику наглухо, а имело небольшой зазор, в который упиралось или под которым могло бы застрять острие при уколе. Дополнительным фактором в этом же контексте является появление отбортовки по краям кирасы, особенно заметной на горловине и в районе подмышечных пройм. Она также призвана останавливать уколы и не давать им проникнуть под доспехи.

Третьим и во многом, важнейшим изобретением, является фокр , или крюк для копья. Он служил для упора специальной муфты, расположенной на копье ниже ладони, и позволял перенести нагрузку с руки и подмышки на кирасу, которая, в свою очередь, прочно держалась на корпусе всадника. Таким образом, таранный удар был многократно усилен сведением коня, всадника и копья в единую систему. Это изобретение было настолько революционным, что к концу XIV века заставило перейти на новый тип доспехов большую часть европейского рыцарства. Отчасти из-за удобства нового изобретения, отчасти и из-за того, что таранный удар с использованием фокра наносил гораздо больший урон более ранним типам доспехов, чем все той же выпуклой кирасе.

Дальнейшая эволюция латного доспеха шла под означенными нами векторами. Следующим крупным шагом стало преобразование нагрудника в единую пластину, целиком закрывающую реберную клетку владельца.

Важно отметить, что нижний край нагрудника обычно опускался ниже 12 ребра, в противном случае она начинал сильно ограничивать подвижность владельца.

Для защиты живота и спины еще долгое время использовалось кольчужное полотно, а также передняя лука седла, как раз доходящая до нижнего края нагрудника.

Как все это стало возможным?

В заключение необходимо упомянуть, что никакие нововведения не могли бы состояться без развития металлургического гения средневековья. Изобретения водного колеса и привода, к которому присоединялся молот, позволило совершить революцию в обработке железа.

Если при волочении проволоки для кольчуги или изготовлении мелкопластинчатых доспехов, некачественно сделанный элемент можно было заметить в процессе изготовления и отправить на переработку, то наличие шлаков и примесей в крупной заготовке, особенно незаметное глазу, могло стоить жизни при неудачном стечении обстоятельств. Кираса из зашлакованного железа могла просто рассыпаться от сильного удара.

Чистота стали стала важнейшим фактором, который позволил создавать крупные пластины со сложной геометрией и переменной толщиной. Исторически сложилось, что эти факторы сошлись в государствах Северной Италии середины XIV века и оттуда за короткий срок распространились на весь Европейский континент.

Подводя итог нужно сказать, что не только нагрудник является единственным нововведением, сформировавшим облик рыцарства позднего средневековья. Другие элементы доспехов, такие как шлемы с забралами, латные перчатки и наплечники также таят в себе множество нововведений и инженерных хитростей. Однако, именно рыцарский нагрудник является тем неоспоримым новшеством, без которого понимание латного доспеха просто невозможно.

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