ДЖОВАННА II (ИОАННА II)

Джованна II (Иоанна II) (1371[1373], Задар — 02.02.1435, Неаполь) — последняя неаполитанская королева (1414—1435) из Анжуйской династии, дочь Карла III и его двоюродной сестры Маргариты Дураццо.

В 1401 она вышла замуж за герцога Вильгельма Габсбурга, который умер в 1406. В 1414 Д. унаследовала неаполитанский трон после неожиданной кончины ее брата Владислава I. Как пишет Гвиччардини, она не уступала Джованне I «в безрассудстве и похотливости нрава… и передавала правление королевством в руки тех же лиц, коим бесстыдно вверяла свое тело». В 1415 она вступила в брак с графом де Ла Марш Жаком Бурбоном, который вскоре казнил ее любовника Пандольфелло и с помощью репрессий стал расширять свои властные полномочия. В результате заговора граф был брошен в тюрьму и, выйдя на свободу в 1419, навсегда покинул Италию. Негласным правителем королевства стал, как некогда Аччайуоли при Джованне I, Джованни Караччоло по прозвищу Серджанни, великий сенешаль и фаворит Д. В 1419 папа Мартин V как верховный суверен короновал ее правительницей королевства. Ввиду отсутствия у нее наследников среди баронов образовались разные партии: одна из них, поддержанная папой и кондотьером Муцио Аттендоло Сфорцей, отстаивала право на престол Людовика III Анжуйского, который высадился с войском на итальянский берег. В пику ему Д. выдвинула другого кандидата, арагонского короля Альфонса V Великодушного. Тот вмешался в конфликт и водворился в Неаполе, но его чрезмерные амбиции напугали королеву, и она порвала с Альфонсом, усыновив Людовика Анжуйского. Альфонсу пришлось уйти, а оставленный им гарнизон был изгнан из Неаполя. Властью распоряжался Караччоло, но и его отношения с Д. испортились; в августе 1432 он был убит заговорщиками и посмертно осужден за измену. Тем временем королева повторно назначила наследником Альфонса, а в 1433 вернулась к союзу с Людовиком; однако тот в ноябре 1434 умер от малярии и его права перешли к его брату Рене Анжуйскому. После смерти Д. в дальнейшей борьбе между французами и арагонцами победу одержал Альфонс V, положивший начало Арагонской династии в Неаполе (1443).

Лит.: Cutolo A. Giovanna II. La tempestosa vita di una regina di Napoli. Novara, 1968. Ryder A. Giovanna II d’Angiò // Dizionario Biografico degli Italiani. V. 55. Romа, 2000. Р. 477—486.