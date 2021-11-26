АВИНЬОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ ПАП

Период в истории папства (1309–1377 гг.), когда резиденция пап римских находилась в Авиньоне, во Франции.

Авиньонское пленение может быть лишь условно названо пленением, поскольку переезд папы Климента VII в Авиньон состоялся добровольно. Вскоре после поражения Бонифация VIII в конфликте французским королем Филиппом IV Красивым римским папой был избран француз Климент V (1305–1314 гг.). Под давлением Филиппа IV новый папа решил перенести свою резиденцию из Рима во Францию.

Местом нового пребывания стал Авиньон, принадлежавший графам Прованса и выкупленный папством в 1348 г. В Авиньоне папы находились под большим влиянием французского короля. В 1311–1312 гг. Климент V санкционировал на Вьеннском соборе роспуск ордена тамплиеров.

Во время Авиньонского пленения папы значительно увеличили денежные поборы (особенно при Иоанне XXII (1316–1334 гг.)), однако политическое значение пап, находившихся под безраздельным влиянием французских королей, неуклонно падало. Папы стали выполнять важные дипломатические миссии в интересах французской короны. Несмотря на ослабление папства в международном масштабе, внутренняя власть пап в церкви укрепилась.

Аббаты и епископы стали напрямую назначаться папами без всякого участия местного духовенства. К возвращению в Рим пап побудило два обстоятельства. Во-первых, ослабление Франции в Столетней войне сделало союз с французской короной не столь выгодным, во-вторых, отсутствие пап в Риме привело к анархии в итальянских владениях папы.

В 1367–1370 гг. резиденция папы была временно возвращена в Рим, а в 1377 г. окончательно.

Иллюстрации:

Резиденция в Авиньоне.

Автор статьи: Г. А. Шмидт