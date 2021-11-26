АЛФАРРОБЕЙРА, Битва при Алфарробейре (порт. batalha de Alfarrobeira)

Сражение между войсками португальского короля Афонсу V и армией регента герцога Коимбрского Педру на р. Алфарробейра близ с. Алверка (совр. Алверка ду Рибатежу в 15 км к северо-востоку от Лиссабона).

Централизаторская по­литика герцога Педру вызывала неприятие крупной знати, в частности герцога Брагансского. Средний класс и городские слои видели в регенте защитника своих интересов в противоборстве со знатью. На молодого короля усилилось давление сторонников вдовы короля Дуарте, королевы Леонор, удаленных от двора герцогом Педру и лишенных земель и доходов. В 1448 Афонсу V, видевший в Педру заговорщика, решил полностью отстранить его от управления государством . Тот удалился от двора в свои владения в Коимбре. Его попытки оправдаться и достичь примирения не увенчались успехом. Афонсу V приказал Педру сдать оружие, но тот решил противостоять давлению. В конце 1448 по приказу короля герцог Брагансский вторгся во владения герцога Педру. Столкновение приобрело характер междоусобной войны. Герцог Брагансский прошел южнее Коимбры и соединился с армией короля в Сантерене. Педру выступил с войсками из Коимбры в направлении Лиссабона. Войска встретились у небольшой р. Алфарробейры. В армии короля насчитывалось 30 тысяч человек, у Педру — 6 тыс. Сражение было коротким, но жестоким. Королевские войска одержали победу, герцог Педру и многие его сторонники погибли в бою. Битва при Алфарробейре имела международный резонанс и вызвала осуждение вследствие неподобающего обращения с останками Педру и других побежденных. Папа Николай V выразил недоумение по этому поводу. Афонсу V пытался оправдаться, однако искренности его оправданий противоречила массовая конфискация владений сторонников герцога (хартия 10 сентября 1449), многие из которых получили герцог Брагансский и граф Орен. Афонсу V был вынужден санкционировать торжественный перенос тела инфанта Педру в пантеон Ависской династии в Часовне Основателя в монастыре Баталья. Битва при Алфарробейре стала победой сеньориальных устремлений над принципами королевской централизации Жоана I.

Автор статьи: А. П. Черных.

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