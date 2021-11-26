АЛЬБРЕХТ III АХИЛЛЕС (нем. Albrecht III Achilles)

Маркграф и курфюрст Бранденбургский (с 1470).

В 1440 А. III унаследовал от отца, курфюрста Бранденбургского Фридриха I Гогенцоллерна (смотрите в статье Гогенцоллерны ), земли в Ансбахе. Искусный воин, прозванный современниками Ахиллесом, и политик, не уступающий в хитрости Улиссу, А. III был дальновидным государственным деятелем. Во избежание ослабления позиций правящей династии и усиления сепаратизма 24.02.1473 А. III издал «Закон Ахиллеса» (Dispositio Achillea), согласно которому все наследственные владения курфюрста Бранденбургского оставались неделимыми и переходили к старшему сыну по праву первородства.

Автор статьи: А. К. Гладков.