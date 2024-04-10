6 класс | История Средних веков

Священная Римская империя. Эпоха становления

Бульст-Тиле М.

История Священной Римской империи представляет собой одну из наиболее содержательных страниц общеевропейской истории - не только благодаря беспрецедентным размерам и "жизненному пути" государства, которое охватывало Центральную Европу и прилегающие к ней области более девяти столетий, но и благодаря неизменной актуальности происходивших здесь процессов для всей западной цивилизации.Книга, написанная ведущими немецкими историками, охватывает период становления и первых веков развития Священной Римской империи.