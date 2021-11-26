ИКА
ИКА - город на юго-западе Перу.
Административный центр департамента Ика. Население 265,4 тысяч жителей (2008 год). Расположен в пустынной местности, в долине реки Ика, в 300 км от Лимы. Через город проходит Панамериканское шоссе. Железной дорогой соединён с портом Писко на побережье Атлантического океана.
Основан в 1563 году испанским конкистадором Луисом Х. де Кабрерой под названием Вилла-де-Вальверде (Villa de Valverde). В 1569 году разрушен землетрясением, отстроен на нынешнем месте. С 1640 года современное название. С 1866 года столица образованного в том же году департамента Ика.
Сохранились памятники колониальной архитектуры: дом Маркеса де Торре Эрмоса (или дом Боливара), Муниципальный дворец, собор (XVIII век, часть ансамбля ордена иезуитов), церкви Святого Франсиска, Святого Иосифа, Святой Марии.
Национальный университет Сан-Луис Гонсага (1961 год). Исторический региональный музей (1946 год). Музей камней (1966 год; коллекция камней с выгравированными сюжетами).
Ика - центр крупного сельскохозяйственного района (в долине реки Ика выращивают хлопчатник, финиковую пальму, спаржу, фасоль и др.) и поставщик аграрной продукции. Один из важнейших в стране центров виноградарства и виноделия. В районе Ика - крупные («Tacama», «Ocucaje», «Vista Alegre») и множество небольших винодельческих предприятий по производству высококачественных десертных и столовых вин, виноградной водки-писко, в т. ч. на экспорт. Хлопкоочистка, производство текстильных, швейных, кожевенных изделий, сахара и др.
В 5 км от города находится оазис Уакачина, окружённый высокими дюнами, - традиционное место отдыха и занятий спортивным спуском по песку (сандсёрфинг). К северу от Ика, на полуострове Паракас, - национальный заповедник Паракас.
Иллюстрация:
Ика. Оазис Уакачина. Архив БРЭ.