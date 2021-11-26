ПРЖЕМЫСЛОВИЧИ
ПРЖЕМЫСЛОВИЧИ - чешская княжеская и королевская династия, правившая в IX - начале XIV веков.
Легендарный основатель - Пршемысл-пахарь, которого правительница племени чехов Либуше избрала своим мужем. Легенда о Пршемысле, изложенная в начале XII века в хронике Козьмы Пражского, стала при Пржемысловичах официальной версией происхождения Чешского государства.
Первый исторически известный представитель - князь Борживой, объединивший значительную часть чешских племён и основавший Прагу. Его внук Вацлав Святой, сын Вратислава I (915-921 годы), с целью прекратить набеги восточных франков признал ленную зависимость Чехии от Священной Римской империи.
Братоубийца Болеслав I создал сильное Чешское княжество, присоединил к нему Моравию и Краковскую землю, чеканил первую чешскую монету.
При Болеславе II основано Пражское епископство, ослаблена зависимость Чехии от германской Церкви.
В XI-XII веках между членами династии шла непрерывная борьба. Бржетислав I (1034-1055 годы) стремился к независимости от империи, но проиграл ряд сражений и в 1041 году был вынужден признать её суверенитет. В войнах против Венгрии и Польши он был более успешен, в том числе перенёс из Польши в Прагу мощи святого Войтеха (смотрите «Адальберт Пражский»).
Вратиславу II за поддержку императора Генриха IV Салия в 1085 году был пожалован королевский титул, но без права передачи по наследству. Вратислав II основал второе в государстве епископство (Оломоуцкое).
После смерти Бржетислава II (1092-1100 годы) усобицы вспыхнули с новой силой. Стремление укрепить центральную власть проявили Собеслав I (1125-1140 годы) и Владислав II (1140-1172 годы). За поддержку итальянского похода Фридриха I Барбароссы последний получил в 1158 году королевский титул (в личное, но не наследственное пользование).
После усиления центральной власти Пржемыслом I и укрепления суверенитета Чехии в империи начался экономический подъём страны, достигший апогея при Пржемысле II. Его гибель в 1278 году в битве с Рудольфом I Габсбургом лишь на время ослабила Чехию, восстановившую своё положение при Вацлаве II. Его сын - Вацлав III (1305-1306 годы) был убит, мужская линия Пржемысловичей пресеклась.
Легитимность перехода власти в 1310 году к новому королю Яну Люксембургскому была обеспечена его женитьбой на Элишке Пршемысловне (умерла в 1330 году), дочери Вацлава II.
При династии Пржемысловичей создано сильное и экономически развитое Чешское государство, занявшее видное место в европейской политике.