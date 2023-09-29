Норма́нны

Норма́нны ( лат. Normanni, ­иногда Northmanni или Nordmanni, от франк. Nordmann или древнесканд. Norð­maðr, букв. — «северный человек») — наименование, под которым в Зап. Европе были известны выходцы из Скандинавии в период их набегов и завоевательных походов в конце VIII — XI в. (эпоха викингов). Наименование Н. встречается с IX в. во франкских, несколько позднее также в английских источниках (хотя в Анг­лии всех Н. чаще называли датчанами). В Скандинавии участников этих походов называли викингами (происхождение термина остается неясным), также встречались названия аскеманны (на германских землях, букв. — «ясеневые люди»), варяги (в Византии и на Руси) и др. С XI в. этнонимом Normanni в западноевропейских источниках стали называть главным образом жителей Нормандии , в том числе выходцев оттуда, основавших феодальные владения в Южн. Италии и в Палестине. В эпоху викингов Н. совершали набеги на атлантическое и средиземноморское побережья Европы, поднимаясь по рекам вглубь материка. На западе они достигали Гренландии и Сев. Америки. На востоке освоили пролегавшие через Русь водные пути в Южн. Европу, страны Ближнего и Среднего Востока. Причины, вызвавшие начало регулярных походов Н., остаются предметом научных дискуссий. Их целями первоначально являлись захват добычи, торговля, служба в качестве наемников, позднее также массовое переселение на новые земли (ряд областей Британских о-вов, Нормандия). Походы Н. возглавляли конунги и другие представители знати. Участников походов набирали как на добровольной основе, так и через особую военно-­морскую повинность (ледунг). В средневековых западноевропейских источниках Н., как правило, изображались исключительно как варвары, пираты, язычники и враги христианства. Вместе с тем, в Скандинавии эпоха викингов характеризовалась значительным расцветом культуры (поэзия скальдов, динамическое развитие и многообразие изобразительного искусства, обилие рунических надписей), экономическим и технологическим подъемом: освоение новых земель, рост ремесла, кораблестроения и т. д.

Лит. : Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 1966; Sawyer P. H. Kings and Vikings. London, 1982; The Oxford illustrated history of the Vikings / Ed. P. Sawyer. Oxford, 1997; Vikings in the West / Ed. S. Hansen, K. Randsborg. Kobenhavn, 2000; Арбман Х. Викинги. СПб., 2003; Neveux F., Ruelle C. L’aventure des Normands (VIIIe et XIIIe siècles). Paris, 2006. С. Г. Мереминский.