ЛОТАРЬ I
ЛОТАРЬ I (Lothar I) - император франков из династии Каролингов.
Старший сын Людовика Благочестивого. В 814-817 годы король Баварии. В 817 году назначен соимператором и получил в управление значительную часть Франкского государства. В 823 году коронован как император. В 829 году вместе с братьями - королём Аквитании Пипином I (814-838) и Людовиком Немецким выступил против Людовика Благочестивого, стремившегося обеспечить права и выделить земли своему младшему сыну Карлу (будущий император Карл II Лысый), родившемуся в 823 году.
В 830 году признан на съезде знати в Компьене правителем Франкского государства, однако, столкнувшись с недовольством братьев, добровольно отказался от власти и примирился с отцом. В 833 году вновь вместе с братьями поднял мятеж, был провозглашён правителем империи. В 834 году в сражении близ Блуа потерпел поражение от Людовика Благочестивого, поддержанного Пипином I и Людовиком Немецким. После смерти Людовика Благочестивого попытался добиться утверждения своей власти на всей территории империи.
В 841 году был разбит Людовиком Немецким и Карлом II Лысым при Фонтенуа-ан-Пюизе (близ Осера). По условиям Верденского договора 843 года сохранил титул императора и получил во владение Италию, Прованс, Бургундию и территорию современных Нидерландов. В 844 году передал Италию своему сыну Людовику (будущий император Людовик II; 855-875), который в 850 году получил титул соимператора. В 855 году незадолго до смерти удалился в монастырь в Прюме, близ Трира, где принял постриг.