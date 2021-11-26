ЛЕДУНГ

ЛЕДУНГ - военно-морское ополчение бондов в средневековой Скандинавии.

Ледунг воз­ник в эпо­ху ви­кин­гов, со­зы­вал­ся и воз­глав­лял­ся ко­нун­гом для за­щи­ты стра­ны или за­мор­ско­го по­хо­да. В свя­зи с по­треб­но­стя­ми фор­ми­ро­ва­ния ледунга в Скандинавских стра­нах сло­жи­лись осо­бое административно-территориальное де­ле­ние и фис­каль­ная сис­те­ма. При­бреж­ные рай­оны Нор­ве­гии и Центральной Шве­ции, вся тер­ри­то­рия Да­нии бы­ли раз­би­ты на ко­ра­бель­ные ок­ру­га (ски­прей­ды, ски­пы; в Да­нии в XIII веке их чис­ло ко­ле­ба­лось от 850 до 940), ка­ж­дый из ко­то­рых сна­ря­жал один ко­рабль. Ко­ра­бель­ные ок­ру­га, в свою оче­редь, де­ли­лись на бо­лее мел­кие административные еди­ни­цы: ман­гер­ды и ли­ды (Нор­ве­гия), хав­ны или хам­ны («ска­мьи для греб­цов»; Да­ния и Шве­ция). В Шве­ции хав­ны (хам­ны) со­стоя­ли из ещё бо­лее мел­ких еди­ниц - «ук­лю­чин». Ни­зо­вые административно-территориальные еди­ни­цы вы­став­ля­ли од­но­го вои­на в опол­че­ние , воо­ру­жа­ли его и обес­пе­чи­ва­ли про­до­воль­ст­ви­ем на вре­мя по­хо­да.

Бон­ды, не при­ни­мав­шие уча­стие в ледунге, долж­ны бы­ли пла­тить осо­бый штраф. Со­глас­но шведским за­ко­нам XIII века, на пе­ри­од ледунга в стра­не про­воз­гла­шал­ся «мир», от­кла­ды­ва­лись тяж­бы, ус­та­нав­ли­вал­ся по­вы­шен­ный штраф на пре­сту­п­ле­ния и др. От­но­ше­ния ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми ледунга ре­гу­ли­ро­ва­лись специальным за­ко­ном, ко­то­рый был ог­ра­ни­чен по вре­ме­ни (2-3 месяцами). В XII-XIV веках ледунг по­сте­пен­но вы­тес­нен ры­цар­ским вой­ском, уча­стие в ледунге за­ме­ще­но на­ло­га­ми.

В анг­ло­сак­сон­ской Анг­лии сис­те­ма, схо­жая с ледунгом, на­зы­ва­лась «фирд».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

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