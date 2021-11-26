ИРИНА (ИНГИГЕРД)

Ирина (Ингигерд, швед. Ingigerðr) (ум. 1050) — дочь шведского короля Олава Шётконунга и, вероятно, вендки Астрид, о чем говорят и Адам Бременский в «Истории гамбургских архиепископов», и саги.

Жена князя Ярослава Мудрого — вторая, по мнению А. В. Назаренко; первая, по мнению А. В. Поппэ. Исландские анналы датируют брак 1019. В сагах названы трое сыновей И. и Ярослава: Вальдамар (Владимир), Виссивальд (Всеволод) и Хольти. И. получила на Руси православное имя Ирина, под которым она упоминается в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона . Еще одним подтверждением служит летописное сообщение 1037 об основании Ярославом в Киеве поблизости от Софийского собора монастырей Св. Георгия и Св. Ирины, своего патронального святого и, вероятно, патрональной святой И.

Лит.: Янин В. Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. Церковная традиция и историческая критика. М., 1988. С. 138—139; Поппэ А. Феофана Новгородская // Новгородский исторический сборник. 1997. Вып. 6 (16). С. 114—115; Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX—XII вв. М., 2001. С. 489—504; Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Изд. 2-е, доп. М., 2012. С. 330—331.