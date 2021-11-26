Гросвита (Гротсвита, Хросвита, Хротсвита; лат. Hrotsvit, Hrotsvith, Hrotsuitha, Hroswitha, Roswitha), (930/5 ‒ ок. 975)

Гросви`та (Гротсвита, Хросвита, Хротсвита; лат. Hrotsvit, Hrotsvith, Hrotsuitha, Hroswitha, Roswitha), (930/5 — ок. 975) — первая известная немецкая писательница, поэтесса, канонисса монастыря Гандерсхайм (епископство Хильдесхайм, Нижняя Саксония). Творчество Г. связано с так называемым Оттоновским возрождением 2-й половины X — 1-й четверти XI в. О творчестве Г. стало известно в конце 1490-х. Сведения о жизни Г. скудны и сохранились только в ее сочинениях. Вероятно, она происходила из знатного саксонского рода. В юном возрасте вступила в один из крупнейших женских монастырей в Германии, Гандерсхайм, находившийся под покровительством королей Саксонской династии и связанный с королевской фамилией. Аббатиса Гросвита, возглавлявшая монастырь в 919—927, предположительно была ее теткой. Наставницей Г. была Герберга, дочь герцога Генриха I Баварского, племянница императора Оттона I и с 959 аббатиса монастыря. Сочинения Г. дошли до нашего времени в небольшом количестве списков и не были известны в Средние века. Древнейшая рукопись рубежа X—XI вв. из библиотеки бенедиктинского аббатства Санкт-Эммерам в Регенсбурге, содержащая большую часть сочинений Г., была обнаружена в 1493/94 немецким гуманистом Конрадом Цельтисом (в настоящее время хранится в Баварской нацио­нальной библиотеке — Bayerische Staatsbibliothek). В 1501 в Нюрнберге вышло в свет первое издание сочинений Г. с гравюрами А. Дюрера и В. Траута. В Историческом архиве г. Кельна (Historische Archiv der Stadt Köln. W 101) сохранились манускрипты с 4 ранними драмами и сочинением «Начала истории Гандерсхаймской обители» (Primordia coenobii Gandershemensis), возможно, в авторской редакции, которая отличается от текста мюнхенской рукописи. Произведения Г. были собраны ею самостоятельно в 3 книги с посвящениями и предисловиями. Первую книгу составляет цикл из 8 стихотворных агиографических легенд, написанных в леонин­ских гекзаметрах, одна — в дистихах. В цикл входят «История детства Богородицы» («Historia nativitatis Mariae»), основанная на «Евангелии Псевдо-Матфея», сочинение «О вознесении Господа» («De ascensione Domini» или «Ascensio Domini»), содержащее пророчество Христа о вознесении души Богородицы, несколько житий-мученичеств — святых Генгульфа, Пелагия Кордов­ского, Дионисия, Василия, Агнессы (Агнеты) и Феофила. В «Падении и обращении Феофила» («Lapsus et conversio Theophili») зафиксирован один из ранних вариантов сюжета о заключении договора с диаволом, позднее послуживший основой легенды о Фаусте. 2-ю книгу составляют драмы (dramatica series) — 6 диалогов, написанных рифмованной прозой: «Обращение военачальника Галликана» («Conversio Gallicani principis militiae»), или кратко «Галликан» («Gallicanus»); «Мученичество святых дев Агапии, Хионии и Ирины» («Passio ss. virginum Agapis, Chioniae et Irenae»), кратко «Дульциций» («Dulcitius»); «Воскрешение из мертвых Друзианы и Калимаха» («Resuscitatio Drusianae et Calimachi»), кратко «Каллимах» («Calimachus»); «Падение и обращение Марии, племянницы отшельника Авраама» («Lapsus et conversio Mariae neptis Habrahae Heremicolae»), иначе «Авраам» («Abraham»); «Обращение блудницы Таиды» («Conversio Thaidis meretricis»), кратко «Пафнутий» («Pafnutius»); «Мученичество святых дев Веры, Надежды, Любови» («Passio ss. virginum Fidei, Spei et Caritatis»), кратко «Сапиенция» («Sapientia»). Согласно предисловию, Г. стремилась противопоставить свои 6 драм с благочестивым христианским содержанием 6 комедиям древнеримского драматурга Публия Теренция (II в. до н. э.), чьи сочинения могли вводить верующих в соблазн. 3-я книга Г. включает исторические произведения. Эпиче­ская поэма «О деяниях Оттона I» («Gesta Ottonis I») посвящена истории императоров Оттоновской династии — от Генриха I до Оттона II. Сохранились 837 из 1517 гекзаметров. История более раннего периода изложена в сочинении «Начала истории Гандерсхаймской обители», посвященном основанию и раннему периоду истории аббатства (846—919). Произведение состоит из 600 дактилических гекзаметров. Произведения Г. характеризуются изяществом стиля, превосходным владением поэтическим языком. Соч.: Opera / Ed. K. Strecker. Leipzig, 1906, 1930 (2-е изд.); Die Briefe / Hrsg. K. Kronenberg. Bad Gandersheim, 1978; Théâtre / éd. et trad. M. Goullet. Paris, 1999; Opera omnia / Ed. W. Berschin. München — Leipzig, 2001; Предисловие к драмам. Дульциций. Каллимах. Авраам. Пафнутий. История страданий св. Агнеты, девы и мученицы / Пер. М. Л. Гаспарова // Памятники средневековой латинской литературы, X—XII вв. М., 2011. С. 690—738; Gesta Ottonis Imperatoris: Lotte, drammi e trionfi nel destino di un imperatore / A cura di M. P. Pillolla. Firenze, 2003; The Plays of Hrotswitha of Gandersheim: Bilingual edition / Transl. L. Bonfante; ed. R. Chipok. Mundelein (Ill.), 2013. Лит.: Гаспаров М. Л. Хротсвита Гандерсгеймская // Памятники средневековой латинской литературы. X—XII вв. М., 2011. С. 687—690; Haight A. Hrosvitha of Gandersheim: Her Life, Times, and Works, and a Comprehensive Bibliography. New York, 1965; Hrotsvit of Gandersheim: Rara avis in Saxonia? / Ed. K. M. Wilson. Ann Arbor (Mich.), 1987; Hrotsvit of Gandersheim: Contexts, Identities, Affinities and Performances / Ed. P. R. Brown, L. A. McMillin, K. M. Wilson. Toronto, 2004; Nagel B. Hrotsvit von Gandersheim. Stuttgart, 1965.