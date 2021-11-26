ДУНАШ БЕН ЛАБРАТ
ДУНАШ БЕН ЛАБРАТ (другое имя Адоним ха-Леви) - еврейский поэт, грамматик, комментатор Библии.
Родился в Фесе (по другим сведениям, в Багдаде), происходил из богатого и знатного рода, учился в Багдаде у Саадии Гаона, но жил в основномв Фесе. Вероятно, после 950 года переселился в Кордову.
Главным вкладом Дунаша в изучение еврейской грамматики стало учение о 3-согласном корне в иврите, которое он изложил в своих полемических «Ответах» («Тешувот») Менахему бен Саруку (автору лексикона библейского иврита), вступив с ним в спор о значении ряда слов, правильное понимание которых было важно для вероучения и законодательства.
Дунаш - основоположник светской поэзии на иврите. Ввёл в еврейскую поэзию, арабскую метрику, основанную на противопоставлении долгих и кратких гласных, а также арабские жанровые формы, создав поэтику, которая стала преобладающей в еврейской средневековой литературе. Поэтические произведения Дунаша сохранились преимущественно в отрывках; субботняя песня «Свободу провозгласит» («Дерор йикра») стала классической и даже включена в молитвенники.