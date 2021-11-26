ПАЛАТА
ПАЛАТА - название некоторых государственных или общественных организаций и учреждений (верхняя палата парламента, Книжная палата и т. п.).
От среднегреческого παλάτιον, латинский palatium - чертог, дворец.
Второе значение - сводчатый зал в русской средневековой архитектуре. Обычно возводилась бесстолпная палата (Золотая Царицына палата в Московском Кремле, XVI век), с одним или реже двумя поддерживающими своды столпами (2-столпная трапезная палата Аптекарского приказа в Москве, 1670-е годы).
Третье знчение: палата (чаще - палаты) - тип руссской гражданской архитектуры до середины XVIII века: деревянное. или каменное (преимущественно XV-XVIII веков) здание, в котором такой зал (собственно палата) играет главную роль [Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде, 1433 год; Грановитая палата в Московском Кремле].
Как правило, это большое здание в два этажа и более со многими помещениями (палаты бояр Романовых в Московском Зарядье, XVI-XVII века, надстроены в 1857-1859 годах, архитектор Ф. Ф. Рихтер; ныне филиал ГИМ). Их строительство в камне активизировалось с середины XVII века (Аверкия Кириллова палаты). В нижнем этаже размещались различные службы; верхние этажи были жилыми и часто деревянными (боярские палаты Ф. П. Салтыкова в селе Сафарино, ныне село Софрино; 1691-1694 годы, не сохранились).
Большое значение во внешнем облике палат в XVII веке играло «красное» крыльцо с примыкающей к зданию лестницей (палаты Залейщикова в Чебоксарах, конец XVII века, восстановлены в последней четверти XX века). С конца XVII - начала XVIII веков лестница включается в объём дома. В конце XVII века распространение получили купеческие палаты с Г-образным планом («глаголем»; палаты Трубинских в Пскове и др.).
Переходным памятником от древнеруссской палаты к дворцам Нового времени можно считать строго симметричные палаты Ф. Я. Лефорта на Яузе в Москве с центр. Большой столовой палатой (1697-1698 годы, зодчий Д. В. Аксамитов). Значительное количество палат сохранилось в Москве (свыше 60; некоторые в перестроенном виде): дьяка Е. И. Украинцева (1665 год), С. Ф. Ушакова (середина XVII века), Белые палаты на Пречистенке (конец XVII века) и др.; в Пскове (Поганкины палаты, между 1678 и 1684 годами), Гороховце [палаты С. Н. Ершова (Сапожникова), 1670-е годы, 3-й, деревянный этаж заменён каменным в начале XVIII века] и в др. старинных городах.
В нежилом светском зодчестве название «палата» обычно соответствует занимаемому учреждению (палаты Старого Английского двора в Московском Зарядье, конца XV-XVI веков, с 1994 года филиал Музея истории Москвы; Приказная палата в Пскове, 1692-1693 годы); иногда название сохраняется при строительстве нового здания в Новое время (Оружейная палата в Москве).
В церковном зодчестве с XVI века известны трапезные (богато украшенная трапезная палата Троице-Сергиевой лавры, 1686-1692 годы), митрополичьи (в Крутицком подворье), больничные и др. палаты. В монастырях с частыми великокняжескими и царскими паломничествами возводились царские и царицыны палаты (например, в Саввино-Сторожевском монастыре, 1652-1654 годы).
Палаты конца XVII - начала XVIII веков часто украшены в стиле нарышкинского барокко [Нарышкинские палаты в Высоко-Петровском монастыре в Москве, 1690 год; палаты Волковых (Юсуповых) в Москве, конец XVII века]; в середине XVIII века - в стиле елизаветинского барокко («палаты Иосифа Золотого» на Архиерейском дворе в Вологде, 1764-1769 годы). Ансамбли больших деревянных строений, объединённых сенями и переходами, в средние века назывались хоромами.
Во второй половине XVIII века комплексы княжеских или царских построек, в т. ч. и предыдущих столетий, стали называть дворцами [т. н. Путевой дворец Василия III, XVI-XVII века, перестроен в XVIII веке; Теремной дворец в Московском Кремле, 1635-1637 годы; деревянный дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском (1667-1670 годы; разобран в 1768 году, воссоздан в 2007-2010 годах)].