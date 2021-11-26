ПАЛАТА

ПАЛАТА - наз­ва­ние не­ко­то­рых государственных или общественных ор­га­ни­за­ций и уч­ре­ж­де­ний (верх­няя па­ла­та пар­ла­мен­та, Книж­ная па­ла­та и т. п.).

От среднегреческого παλάτιον, латинский pa­latium - чер­тог, дво­рец.

Второе значение - свод­ча­тый зал в русской средневековой ар­хи­тек­ту­ре. Обыч­но воз­во­ди­лась бес­столп­ная палата (Зо­ло­тая Ца­ри­цы­на па­ла­та в Мо­с­ков­ском Крем­ле , XVI век), с од­ним или ре­же дву­мя под­дер­жи­ваю­щи­ми сво­ды стол­па­ми (2-столп­ная тра­пез­ная па­ла­та Ап­те­кар­ско­го при­ка­за в Мо­ск­ве, 1670-е годы).

Третье знчение: палата (ча­ще - па­ла­ты) - тип руссской гражданской ар­хи­тек­ту­ры до середины XVIII века: де­ревянное. или ка­мен­ное (пре­имущественно XV-XVIII веков) зда­ние, в ко­то­ром та­кой зал (соб­ст­вен­но палата) иг­ра­ет главную роль [Вла­дыч­ная (Гра­но­ви­тая) па­ла­та в Великом Нов­го­ро­де, 1433 год; Гра­но­ви­тая па­ла­та в Мо­с­ков­ском Крем­ле].

Как пра­ви­ло, это боль­шое зда­ние в два эта­жа и бо­лее со мно­ги­ми по­ме­ще­ния­ми (палаты бо­яр Ро­ма­но­вых в Мо­с­ков­ском За­ря­дье, XVI-XVII века, над­строе­ны в 1857-1859 годах, архитектор Ф. Ф. Рих­тер; ны­не фи­ли­ал ГИМ). Их строи­тель­ст­во в кам­не ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось с середины XVII века (Авер­кия Ки­рил­ло­ва па­латы). В ниж­нем эта­же раз­ме­ща­лись различные служ­бы; верх­ние эта­жи бы­ли жи­лы­ми и час­то де­ре­вян­ны­ми (бо­яр­ские па­ла­ты Ф. П. Сал­ты­ко­ва в селе Са­фа­ри­но, ны­не село Соф­ри­но; 1691-1694 годы, не сохранились).

Боль­шое зна­че­ние во внеш­нем об­ли­ке палат в XVII веке иг­ра­ло «крас­ное» крыль­цо с при­мы­каю­щей к зда­нию ле­ст­ни­цей (па­ла­ты За­лей­щи­ко­ва в Че­бок­са­рах, конец XVII века, вос­ста­нов­ле­ны в по­след­ней четверти XX века). С конца XVII - начала XVIII веков ле­ст­ни­ца вклю­ча­ет­ся в объ­ём до­ма. В конце XVII века рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли ку­печеские палаты с Г-об­раз­ным пла­ном («гла­го­лем»; па­ла­ты Тру­бин­ских в Пско­ве и др.).

Пе­ре­ход­ным па­мят­ни­ком от древнеруссской палаты к двор­цам Но­во­го вре­ме­ни мож­но счи­тать стро­го сим­мет­рич­ные па­ла­ты Ф. Я. Ле­фор­та на Яу­зе в Мо­ск­ве с центр. Боль­шой сто­ло­вой палатой (1697-1698 годы, зод­чий Д. В. Ак­са­ми­тов). Зна­чительное ко­ли­че­ст­во палат со­хра­ни­лось в Мо­ск­ве (свыше 60; не­ко­то­рые в пе­ре­строен­ном ви­де): дья­ка Е. И. Ук­ра­ин­це­ва (1665 год), С. Ф. Уша­ко­ва (середина XVII века), Бе­лые па­ла­ты на Пре­чис­тен­ке (конец XVII века) и др.; в Пско­ве (По­ган­ки­ны па­ла­ты, ме­ж­ду 1678 и 1684 годами), Го­ро­хов­це [па­ла­ты С. Н. Ер­шо­ва (Са­пож­ни­ко­ва), 1670-е годы, 3-й, де­ревянный этаж за­ме­нён ка­мен­ным в начале XVIII века] и в др. ста­рин­ных го­ро­дах.

В не­жи­лом свет­ском зод­че­ст­ве название «палата» обыч­но со­от­вет­ст­ву­ет за­ни­мае­мо­му уч­ре­ж­де­нию (па­ла­ты Ста­ро­го Анг­лий­ско­го дво­ра в Мо­с­ков­ском За­ря­дье, конца XV-XVI веков, с 1994 года фи­ли­ал Му­зея ис­то­рии Мо­ск­вы; При­каз­ная палата в Пско­ве, 1692-1693 годы); ино­гда название со­хра­ня­ет­ся при строи­тель­ст­ве но­во­го зда­ния в Но­вое вре­мя ( Ору­жей­ная па­ла­та в Мо­ск­ве).

В цер­ков­ном зод­че­ст­ве с XVI века из­вест­ны тра­пез­ные (бо­га­то ук­ра­шен­ная тра­пез­ная па­ла­та Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, 1686-1692 годы), ми­тро­по­ли­чьи (в Кру­тиц­ком под­во­рье), боль­нич­ные и др. па­ла­ты. В мо­на­сты­рях с час­ты­ми ве­ли­ко­кня­же­ски­ми и цар­ски­ми па­лом­ни­че­ст­ва­ми воз­во­ди­лись цар­ские и ца­ри­цы­ны палаты (например, в Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ском мо­на­сты­ре, 1652-1654 годы).

Палаты конца XVII - начала XVIII веков час­то ук­ра­ше­ны в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко [На­рыш­кин­ские палаты в Вы­со­ко-Пет­ров­ском монастыре в Мо­ск­ве, 1690 год; па­ла­ты Вол­ко­вых (Юсу­по­вых) в Мо­ск­ве, конец XVII века]; в середине XVIII века - в сти­ле ели­за­ве­тин­ско­го ба­рок­ко («па­ла­ты Ио­си­фа Зо­ло­то­го» на Ар­хие­рей­ском дво­ре в Во­ло­где, 1764-1769 годы). Ан­самб­ли боль­ших де­ревянных строе­ний, объ­еди­нён­ных се­ня­ми и пе­ре­хо­да­ми, в сред­ние ве­ка на­зы­ва­лись хо­ро­ма­ми.

Во второй половине XVIII века ком­плек­сы кня­же­ских или цар­ских по­стро­ек, в т. ч. и пре­ды­ду­щих сто­ле­тий, ста­ли на­зы­вать двор­ца­ми [т. н. Пу­те­вой дво­рец Ва­си­лия III, XVI-XVII века, пе­ре­стро­ен в XVIII веке; Те­рем­ной дво­рец в Мо­с­ков­ском Крем­ле, 1635-1637 годы; де­ревянный дво­рец Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в селе Ко­ло­мен­ском (1667-1670 годы; ра­зо­бран в 1768 году, вос­соз­дан в 2007-2010 годах)].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)