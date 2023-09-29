Пи́ко дéлла Мирáндола, Джованни

Пи́ко дéлла Мирáндола ( ит. Pico della Mirandola) , Джованни (24.02.1463, Мирандола — 17.11.1494, Флоренция) — итальянский гуманист, неоплатоник, теоретик универсального синкретического знания. Принадлежа к семье графов Мирандолы и Конкордии, изучал в Болонье право, затем в Падуе и Павии языки, в том числе еврейский и халдейский (арамейский), и философию, учился в парижской Сорбонне. В возрасте 23 лет он предложил провести в Риме дискуссию по 900 тезисам (Conclusiones), доказывающим единство всех философских школ и религий. В виде предисловия написал знаменитый гуманистический манифест «Речь о достоинстве человека», в котором говорил о свободе самоопределения и о центральном положении человека в мире (сейчас значение этого произведения в наследии П. д. М. подвергается переоценке; сам автор, возможно, не считал его своим кредо). Папа Иннокентий VIII запретил диспут и вынудил П. д. М. бежать во Францию, а затем искать пристанище у Лоренцо Великолепного во Флоренции. Там, на вилле Фьезоле, П. д. М. написал «Гептаплус» о сотворении мира, «О сущем и едином» и трактат «Против прорицательной астрологии», завершенный его племянником и публикатором его сочинений Джован-Франческо Пико. П. д. М. был близок к проповеднику Дж. Савонароле , которого по его просьбе пригласили во Флоренцию, общался с М. Фичино , Э. Барбаро, поэтами А. Полициано, Дж. Бенивьени (написал комментарий к его «Канцоне о любви»). П. д. М. умер в возрасте 31 года и был похоронен в доминиканском монастыре Сан-Марко; согласно проведенному в 2008–2018 исследованию останков, П. д. М. был отравлен мышьяком, возможно, за дружбу с враждебными Медичи савонаролианцами. Его творческие проекты в большинстве остались незавершенными.

Основные идеи П. д. М. вписываются в тенденции, характерные для гуманистической мысли Ренессанса : соединение Бога и одухотворяемой им природы; неоплатоническая теория познания путем восхождения от низших, материальных, форм к духовным; элементы мистики и магии. Кроме платонизма П. д. М. опирался на тексты Отцов Церкви и изучал Библию с помощью каббалы. Вместе с тем он отрицал предсказания будущего по расположению звезд. Наиболее близкими по духу к П. д. М. философами эпохи Возрождения были Николай Кузанский и Джордано Бруно , также пытавшиеся осмыслить единство и множественность мира. Огромная эрудиция П. д. М. и его уникальная память вошли в поговорку.

Соч. : О Сущем и Едином / Пер. О. Ф. Кудрявцева // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). М., 1985. С. 263–280; Девятьсот тезисов. Тезисы 1–400: Четыреста суждений по учениям халдеев, арабов, евреев, греков, египтян и по мнениям латинян / Пер. Н. Н. Соколовой, Н. Н. Миронова. СПб., 2010.

Лит. : Copenhaver B. Secret of Pico’s Oration: Cabala and Renaissance Philosophy // Midwest Studies in Philosophy. № 26. 2002. P. 56–81; Sartori A. Giovanni Pico della Mirandola: filosofia, teologia, concordia. Padova, 2017; Акопян О. Л . Волки в овечьих шкурах. «Рассуждения против прорицательной астрологии» и ренессансная мысль Италии. СПб., 2018; Акопян О. Л . Джованни Пико делла Мирандола и его «Речь»: о достоинстве человека? // Границы нормы: трансформация гуманизма в русской и европейской культуре Нового и Новейшего времени. М., 2020. С. 62–79; Howlett S. Re-evaluating Pico: Aristotelianism, Kabbalism, and Platonism in the Philosophy of Giovanni Pico della Mirandola. Cham, 2021. М. А. Юсим .