Первая промышленная революция в средневековой Европе
История Венеции как великой морской державы начиналась с верфи, с которой могло сходить по два новых судна в день. Происходило это благодаря массовому производству, превосходной организации труда и таланту рабочих-кораблестроителей.
В 1202 году, в начале Четвертого Крестового Похода, небольшой итальянский город-государство Венеция заключил контракт с графом Бонифацием Монферратским на перевозку 4500 рыцарей, их лошадей, 9 000 оруженосцев и 20 000 пеших солдат на Святую Землю на нескольких сотнях кораблей, а также обеспечение их продовольствием в течение одного года. Для этого было зафрахтовано 50 галер. Корабли были снаряжены, на них нанялось 30 000 моряков (что составляло половину взрослого мужского населения Венеции), и отправились в плавание на Восток.
Чтобы помочь небольшим частным верфям справится с таким огромным заказом, Венеция вложила средства в предприятие, занявшее площадь в 8 акров на осушенном болоте к востоку от города. Эта новая верфь получила название Арсенал, что происходит от арабского слова, означающего «дом производства», и ей суждено было стать самым известным и удивительным технологическим решением высокого средневековья и раннего нового времени. Даже великий Данте не оставил Арсенал без внимания, включив описание работы его цехов в свое описание Ада:
И как в венецианском арсенале
Кипит зимой тягучая смола,
Чтоб мазать струги, те, что обветшали,
И все справляют зимние дела:
Тот ладит вёсла, этот забивает
Щель в кузове, которая текла;
Кто чинит нос, а кто корму клепает;
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;
Кто снасти вьёт, кто паруса латает…
(Данте Алигьери. Божественная Комедия, Ад, песнь 21)
К 1500 году Арсенал стал центром венецианского государства и крупнейшим промышленным комплексом в мире. В нем использовались методы производства, предвосхитившие конвейерное производство Генри Форда, включая сборочные линии, использование стандартизованных деталей и даже контроль качества.
Благодаря этим нововведениям, а также передовым навыкам кораблестроения и уникальному для эпохи феодализма сплочению граждан, Венецианский Арсенал спускал на воду великолепные военные суда со скоростью, недоступной на тот момент ни одному государству в мире. Арсенал позволил крошечной Венеции контролировать все Средиземноморье и на какое-то время стать самым богатым городом-государством на земле.
Возможность появления такого уникального исторического прецедента, кроется в не менее уникальном положении города. Расположенная на десятках небольших островов, Венеция полностью зависела от рыбной ловли и возможности торговать через море. Все, что требовалось городу, приходило на кораблях, и все его население участвовало в морской жизни - от богатого купца до самого скромного ремесленника.
Коммерческое соперничество и морская война способствовали бурному развитию Арсенала. В течение столетия после Четвертого Крестового Похода, размеры Арсенала увеличились в четыре раза. В 1303 и 1325 годах были построены новые бассейны, доки и каналы в прилегающих болотах, что превратило Арсенал из судоремонтного и складского центра в центр судостроения и производства вооружений. Город-государство принял закон, по которому все военные галеры, а также галеры для самой важной из отраслей морской торговли — торговли пряностями, должны были строиться на верфях Арсенала.
Как это работало
Централизация рабочих процессов в Арсенале была поистине революционной. Постройка кораблей традиционно проходившая в небольших мастерских, разбросанных по городу, теперь была консолидирована в едином комплексе, защищенном высокими стенами, что делало Арсенал также и крепостью. Внутри размещались все этапы судостроения и ремонта, а также производство парусов, канатов и весел. В нем находились кузницы, делавшие корабельные заклепки, железную фурнитуру и оружие, литейные мастерские, производившие якоря, а позднее пушки и ядра, а также склады для хранения всех необходимых в производстве материалов.
Арсенал был настолько важен для города, что ежедневно напоминал о себе жителям Венеции звоном Марангоны (иначе зовущегося колоколом плотников), доносившегося с колокольни на площади Сан-Марко, и обозначавшего начало и конец каждого рабочего дня. Его работники, именуемые arsenalotti, считались высшей кастой среди всех ремесленников, пользовались особыми привилегиями. Надзор за ними осуществлялся особой группой избранных дворян, которые жили прямо при Арсенале. Адмирал, непосредственно руководивший судостроением, носил алую мантию и занимал почетное место в церемониальных процессиях.
Все производство в Венецианском Арсенале было построено вокруг двух главных принципов: специализации и контроля качества. Для каждого процесса су шествовала своя гильдия и отдельный орган контроля. Главными гильдиями были гильдии плотников, которые обрамляли корабли, конопатили их, занимались обшивкой и делали весла. Меньшими по значению считались гильдии мачтовиков, шкивов и орудийных подвод, резчиков по дереву, пилильщиков, кузнецов и литейщиков. Даже у паромщиков, которые сплавляли древесину вниз по течению в Венецию, была своя гильдия.
Плотники и конопатчики проходили тщательное обучения, которое начиналось в возрасте 10 лет и длилось от 6 до 8 лет. Становление мастера зависело от практического экзамена, который он должен был пройти перед лицом глав Арсенала. Тщательность, с которой государство контролировало каждый этап производства, была также вызвана и глубоким страхом перед морем. Корабль, его экипаж и тысячи дукатов ценного товара могли быть потеряны из-за одной ошибки в конструкции, одной неловко забитой заклепки, одной гнилой балки, поэтому работа каждой отдельной производственной линии становилась предметом постоянного контроля. Инспекторы ежедневно проверяли качество работы, конопатчиков, плотников и прядильщиков канатов. Плохое качество на любом из этапов могло стать причиной увольнения целой бригады ремесленников.
Чтобы мотивировать этот нелегкий и требовательный труд, в Арсенале находился постоянный запас вина, которое приносили прямо на рабочее место по шесть раз в день. Работники Арсенала потребляли 600 000 литров вина в год, что составляло около 2% годового бюджета всей Венецианской Республики. К XVII столетию вино начали раздавать прямо из фонтана, который имел пропускную способность в 10 литров в минуту или более 6000 литров за одну рабочую смену.
Арсеналотти работал по 11 часов в день летом и 6 зимой. Основу рабочей силы составляли порядка 2000 квалифицированных ремесленников, вокруг которых концентрировалась армия неквалифицированных рабочих и помощников. Несмотря на суровые условия работы, арсеналотти пользовались исключительными привилегиями. Они имели почти гарантированное пожизненное трудоустройство и пользовались первым европейским аналогом пенсионной системы: независимо от того, насколько старым или немощным был человек, ему продолжали платить за то, что он просто появлялся на рабочем месте. И в Арсенале работали не только мужчины. В парусных мастерских работали бригады по 100 женщин, занимавшиеся шитьем и починкой парусов.
Конечно же нельзя забывать, что все производство Арсенала было завязано на старших мастеров-кораблестроителей, которые закладывали основу каждой галеры. Именно на них лежала вся ответственность за качество судостроения. Немаловажно, что они работали на глаз и доверялись инстинкту, а не точным чертежам , и конечно же, передавали секреты своего ремесла от отца к сыну. Династии этих мастеров непрерывно совершенствовали венецианское судостроение на протяжении двух веков, превратив знаменитую галеру в самое опасное боевое судно Средиземноморья.
Легкая, узкая, быстрая и маневренная, с низкой осадкой, венецианская галера была разработана прежде всего быстрого хода на веслах — она могла развивать до 7 узлов с хорошо смазанным корпусом и 26 ударами в минуту. Ключом к таким показателям является форма корпуса и размещение гребного оборудования - скамей, штифтов и такелажей. Все остальное, даже мореходные качества, были второстепенным относительно боевых. Чтобы получить эргономическое преимущество, кораблестроители задавали галерам низкий профиль, с одной стороны, превращая их в плохое мореходное судно, но при этом — в великолепный военный корабль.
Венеция щедро одаривала своих самых талантливых судостроителей, и конкуренция среди них была жестокой. На рубеже XV столетия ведущими кораблестроителями были Баксони, выходцы из Греции. После смерти патриарха семьи Теодоро Баксони, венецианские чиновники сохранили некоторые из созданных им галер в качестве прототипов, а затем попытались выманить его племянника Николо Палопано из Родоса. Потребовалось 17 лет, чтобы соблазнить его переехать в Венецию, где он встретил яростную конкуренцию со стороны местного мастера Бернардо ди Бернардо. Республика приняла обоих мастеров и спустила на воду недавно сделанные ими галеры, но финальное решение было за Морем: в 1437 году венецианские чиновники уволили Бернардо после того, как некоторые из его торговых галер погибли в шторме. Корабли, сделанные по проекту Николо стали основной для дальнейшего строительства флота. Когда он умер, он передал свои ремесленные секреты своему сыну Джорджио. Наследовали ему, в свою очередь, мастера из семейства Брессани, венецианской судостроительной династии, руководившей Арсеналом в первой половине XVI века. Брессани не только довели военную галеру до нового уровня совершенства, но и построил новые быстроходные корабли для охоты на пиратов.
Огромное внимание к деталям и постоянная проверка морем и военными кампаниями создали уникальное преимущество для венецианских кораблей. Усилия всего государства по контролю и интеграции всех этапов производства начинались с этапа заготовки сырья и заканчивались готовыми боевыми судами.