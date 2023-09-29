Но́вое благоче́стие

Но́вое благоче́стие ( лат. Devotio mo­derna) — предреформационное духовное течение конца XIV–XV в.

Начало оформляться в 1370‑х в Сев. Нидерландах на почве критики в адрес церкви и роскошества светской знати, было близко демократическим настроениям городских масс. Основоположник — Герт Гроте (1340–1384). Гроте родился в Девентере (провинция Оверэйссел) в семье патриция, изучал теологию, право и медицину, преподавал в Париже. По возвращении на родину, распродав имущество, начал странствовать и проповедовать. В основе его мистического учения, получившего название «Новое благочестие», лежал призыв возвратиться к простому, основанному на заветах раннего христианства укладу жизни.

Сторонники Н. б. не отрицали церковной обрядности, однако считали ее несущественной по сравнению с внутренним религиозным чувством («внутренним благочестием»). Девоты ( нидерл. devoten — «благочестивые») проповедовали идеи мирского аскетизма, т. е. поисков спасения не в бегстве от мира, а в исполнении земных обязанностей как религиозных заповедей. От проповеди они перешли к созданию объединения, получившего название «Братство общей жизни». Члены Братства жили совместно, практиковали общие трапезы, труд, общность имущества. Никаких обетов не приносилось, каждый мог выйти из Братства в любое время. Общины Братства как мужские («братьев общей жизни»), так и женские («сестер общей жизни») располагались в частных домах, не имели единого центра и официально утвержденного устава, и в отличие от монастырей девотов, в них входили и клирики, и миряне. Первая община образовалась в 1383 в Девентере в доме Флоренса Радевейнса, последователя учения Г. Гроте, позже возглавившего движение девотов, затем появились и в других городах Нидерландов Исторических . К 1460 их число достигло 130. Деятельность общин координировалась и направлялась специальными коллоквиумами, собиравшимися в Зволле. Организационным центром всего движения была конгрегация в деревне Виндесхейм (близ Зволле). Члены Братства активно занимались перепиской и иллюминированием духовных книг, их переводами на нидерландский. С конца XV в. Братства начали печатать книги в собственных типографиях.

К концу XV в. движение девотов перешагнуло рубежи Нидерландов. Их монастыри и светские общины располагались в Германии, Швейцарии и даже Польше. В 1500 насчитывалось 97 монастырей, из которых 13 было женских и 84 мужских.

В том, что касается религиозной догматики, последователи Н. б. по всем основным вопросам стояли на почве ортодоксального католицизма. Их критика отдельных пороков и недостатков Католической церкви имела целью ее усовершенствование и укрепление, а не ниспровержение. Идеи Н. б. сильно повлияли на развитие культуры, педагогики и искусства в Сев. Европе и наметили основные линии христианского гуманизма и реформационных учений XVI в. С этим движением связаны имена известных мыслителей, таких как Фома Кемпийский, Николай Кузанский, Эразм Роттердамский , Александр Гегий, Вессель Гансфорт и др. В одной из школ Н. б. проходил обучение Мартин Лютер .

Лит. : Логутова М. Г. Истоки и организационные формы «Нового благочестия» // Средние века. 2000. Вып. 61. С. 225–253; Dlabacova A. De mo­derne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de Late Middeleeuwen. Zwolle, 2018. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева.