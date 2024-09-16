ФИНЛЯНДИЯ

Финля`ндия (Финляндская Республика) — государство в Сев. Европе на восточном побережье Балтийского моря. Общая территория — 338 145 кв. км, 0,1 приходится на водную поверхность. Ф. граничит на востоке с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией, на юге ближайшим государством является Эстония, по ту сторону Финского залива. Государственные языки — финский и шведский. Столица — Хельсинки. Крупнейшие города — Эспоо, Вантаа, Тампере, Турку, Ювяскюля, Оулу, Коувола. Шведоязычное меньшинство, порядка 6 % общей численности, сконцентрировано в основном на южном и юго-западном побережье и на островах Аландского архипелага. В Ф. проживают также саамы (6–8 тыс. человек), малочисленный финно-угорский народ. Согласно переписи 2020, численность населения Ф. — 5,18 млн человек, на 1 марта 2023 — 5 568 637 человек. Ф. — одна из наиболее редко заселенных западноевропейских стран; в основном освоены южные регионы, средняя плотность — 16,5 человек / кв. км. Вероисповедание — лютеранство (примерно 86 %), православие (1 %). Среди иммигрантов последних десятилетий значительная доля мусульман (более 50 тыс. человек). Ф. провозгласила независимость 6 декабря 1917. Государственный строй — парламентская республика. По конституции власть принадлежит народу; государственная власть осуществляется президентом, избираемым на 6 лет, и правительством, члены которого должны пользоваться доверием парламента. В 1994 введена система прямых всенародных выборов. До этого президента выбирала коллегия выборщиков из 300 человек. Президент наделен правом роспуска парламента и назначения новых выборов, что имело место в 1924, 1929, 1930, 1962, 1972 и 1975. На практике президент связан решениями правительства и премьер-министра. Согласно конституционной поправке 1991, инициатива роспуска парламента принадлежит премьер-министру. Конституция 1999 обязала президента тесно сотрудничать с правительством в вопросах внешней политики и формирования правительства. До 1995 для переноса законопроекта на следующую парламентскую сессию достаточно было набрать 67 голосов (из 200). Отмена так называемого правила квалифицированного меньшинства ослабила оппозицию. Конституционная реформа укрепила положение правительства, прежде всего премьер-министра. Однако президент по-прежнему обладает формальным правом вето. Валюта — евро, до 2002 — финская марка. Ф. — «государство всеобщего благоденствия» северного типа, по уровню индекса развития человеческого потенциала Организации объединенных наций (ООН) находится на 11 месте в мире, член ООН (1955), Северного совета (1956), Европейского союза (ЕС) (1995), Шенгенского соглашения (1996), НАТО (апрель 2023). В парламенте 39-го созыва представлены Национально-коалиционная партия (НКП), партия «Истинные финны» (ИФ), Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), Финляндский Центр (ФЦ), Зеленый Союз, Левый союз, Шведская народная партия (ШНП), Христианские демократы (ХД), Движение «Сейчас». Правительство (2023–) сформировано на базе НКП, ШНП, ИФ и ХД, президент — Александр Стубб (НКП), избран 11 февраля 2024, премьер-министр — П. Орпо (НКП).

Ранний период истории (до 1155). Люди на территории современной Ф. появились примерно 8–10 тыс. лет назад. Самые ранние археологические находки, на юге страны, относятся к V в. до н. э. Заселение финских территорий шло с юга на запад, через Карельский перешеек, и, возможно, морским путем. Первые поселенцы занимались рыбной ловлей и охотой, селились небольшими группами по берегам озер, часто меняя стоянку. Кроме собак, домашних животных не знали. Финно-угорские племена — сумь (юго-западные территории Ф.), емь (центральные земли) и карелы (Карельский перешеек), в отличие от скандинавов, были разобщены, часто враждовали между собой. Христианство пришло в Ф. в XII в., но в отдаленных деревнях языческим богам поклонялись вплоть до начала XIX в. Культурные, торговые и религиозные контакты с внешним миром распространились к X–XI вв. вплоть до Средиземноморья. Наиболее активно развивались отношения с ближайшими соседями, датчанами и шведами, а также с Великим Новгородом, контролировавшим Сев. Приладожье и побережье Финского залива. Особенно тесными связи со скандинавами были у жителей Аландского архипелага. В походах норманнов (упоминаются в рунах с 800) принимали участие и предки современных финнов. Скандинавы и новгородцы издревле соперничали друг с другом в Балтийском регионе, на исконные финские территории претендовали также германцы ( Ганза ). Связи с Центральной Европой были прерваны в начале XIII в. экспансией со стороны Германии, Дании и Швеции.

Крестовые походы и присоединение к Швеции. Первый крестовый поход на юго-западное побережье Финского залива шведы совместно с датчанами организовали в 1155 под предводительством шведского короля Эрика Святого и Упсальского епископа Хенрика, британца по происхождению. С целью распространения шведского влияния и обеспечения административного единства колонизаторы создали миссионерскую епархию с охватом внутренних и юго-западных областей современной Ф. в районах, прилегающих к крупнейшим городам, Тампере и Турку (древнейший центр поселения). В 1216 Рим признал права Швеции на захваченные финские территории, предоставив шведскому королю право назначать епископов в Ф. с подчинением финляндской епархии Упсальскому архиепископу. Второй крестовый поход 1249 во главе с ярлом Биргером был направлен на захват южных финских территорий (историческая провинция Тавастланд/Хяме). Центром новых шведских поселений стал город Борго. Во время третьего крестового похода 1293 в Карелию под предводительством Торгильса Кнутссона была построена Выборгская крепость. Несмотря на продолжавшееся противоборство со Швецией и Тевтонским орденом, Великий Новгород сохранял связь с Балтийским регионом, упроченную победой Александра Невского в 1240. Но даже в 1280-е влияние новгородцев ограничивалось побережьями Ладожского озера и Невы. Татаро-монгольское нашествие на Русь ослабило военные возможности Новгорода, но позиционная борьба не прекращалась. Установленная Ореховским договором 1323 первая официальная граница между Швецией и Великим Новгородом явилась также линией размежевания Римско-католической и Православной церквей: южные и юго-западные финские территории оказались в орбите западного мира, Вост. Карелия стала частью русско-византийского мира. Договор был заключен при посредничестве ганзейских купцов. Граница пересекала Карельский перешеек и шла на север до «столкновения» с внутренней водной Сайменской системой, где раздваивалась: одна ветка шла к Ботническому заливу, другая — к Северному Ледовитому океану. Между ними находилась территория с редкими полуязыческими поселениями, которую долгое время считали ничейной. Недолгий период затишья закончился в середине XIV в. Покорение Великого Новгорода в 1478 способствовало расширению влияния Московского государства на западе вплоть до побережья Финского залива. Особенно напряженными отношения были во 2-й половине XV в. и в конце XVI в. Шведы постоянно нарушали условия Ореховского договора, последовательно осваивая территории к востоку от границы. В 1595 Тявзинский мирный договор подтвердил права Швеции на Лапландию и установил границу, которая уже давно установилась на практике.

Ф. под властью Швеции. Ф. вошла в состав шведского королевства как «Восточная земля» с важнейшими административными центрами — Або (епископский престол) и городами-крепостями Тавастегус (Хямеенлинна) и Выборг. Особого законодательства и отдельной управленческой структуры для финских земель ни на момент присоединения, ни впоследствии предусмотрено не было. Управление Ф. осуществлялось на базе шведского законодательства, местный чиновничий аппарат состоял преимущественно из шведов. Уделом финского населения оставался крестьянский труд, карьеру можно было сделать практически только в армии. В 1350-е и 1440-е на базе ранее существовавших шведских законов был составлен общегосударственный закон о земле, в 1350 — закон о городах. В 1362 финны получили право участвовать в выборах короля, а также посылать своих представителей в четырехсословный законодательный орган, ригсдаг. Представительство в риксдаге было малочисленным и, по существу, номинальным, оно не влияло ни на решение общегосударственных вопросов, ни на дела, затрагивавшие непосредственные интересы финского населения. Во времена Кальмарской унии (1397–1521) в Ф., захваченной датчанами, были учреждены органы самоуправления, упраздненные после восстановления независимости Швеции в 1523 и восшествия на престол Густава I Васы . Во времена Реформации вопросы налогообложения и финансового управления, традиционно регулируемые на основании феодального права, были отнесены к компетенции центральных властей. Финансово-экономические трудности, вызванные в первую очередь военными расходами, привели к почти полной конфискации церковной собственности. В 1542 началась колонизация в пользу шведской короны малонаселенных земель на севере и северо-западе. В 1581 Ф. получила статус Великого княжества, что было связано с междоусобными вой­нами наследников Густава I Васы и нисколько не улучшило бытие удаленной от центра провинции, являвшейся постоянной ареной военных действий. Политика Швеции на Балтике в годы правления Эрика XIV, Юхана III и Карла IХ, непрерывно враждовавших с Россией, привела к опустошению значительных финских территорий, усилению экономических и прочих тягот, связанных с боевыми действиями. Налоговый гнет спровоцировал в 1595–1597 «дубинную вой­ну», охватившую почти всю территорию Ф. Крестьянское восстание было жестоко подавлено, примерно 3 тыс. человек казнены. Период правления Густава II Адольфа также был отмечен многочисленными военными компаниями и, соответственно, постоянными рекрутскими наборами среди местного финского населения. Ф. все больше врастала в систему централизованного шведского государства, Стокгольм решал все значимые для Ф. вопросы, регулируя торговые связи с другими государствами и пр. В развитии городской культуры решающими были германские традиции. Бурный период градостроительства связан также с деятельностью генерал-губернатора Ф. Пера Браге (1637–1640 и 1648–1654). Браге внес большой вклад в развитие административной и экономической структуры, торговли и горного дела, сельского хозяйства и образования. В 1640 он стал основателем и канцлером первого университета в Финляндии (ныне Академия Або в Турку). Усиление военно-политической и экономической роли Стокгольма способствовало закреплению за шведским языком статуса языка элиты. Важной вехой развития финского языка и национального самосознания стала публикация Библии (1642) на финском языке в переводе первого лютеранского епископа Ф. Микаэла Агриколы и «Грамматики финского языка» (1649), составленной профессором богословия Эскилем Петреусом, Абоским епископом. Чиновников финноязычных провинций периодически пытались обучить местному языку. В XVIII в. в риксдаг был назначен переводчик в помощь представителям крестьянского сословия. С 1725 и поныне в Стокгольме действует Финская церковь с богослужением на финском языке. Церковь размещается в здании, возведенном в 1640 как спортивное помещение, где члены королевской семьи и придворные играли в мяч. Во время Северной вой­ны 1700–1721 , чтобы здание не пустовало, его продали финской общине. Здание венчает огромный крест, установленный в память о церкви, существовавшей в свое время при женском монастыре в Стокгольме (уничтожен королевским указом в 1547), в которой в 1533 впервые была проведена месса на финском языке. Если финский язык оставался языком простого народа, в коммерции широко использовали немецкий язык, при шведском дворе тоже охотно говорили по-немецки. При Карле ХI «большая редукция» 1680 несколько улучшила положение финского крестьянства, страдавшего от хронического безземелья. В 1696–1697 Ф. охватил голод, который выкосил примерно треть населения. Эпоха правления Карла XII принесла новые военные и налоговые тяготы. После его смерти в 1718 на смену абсолютизму пришла власть сословий, но для Ф. практически ничего не поменялось. За 600 без малого лет нахождения в составе шведского государства Ф. так и не стала ни политической, ни экономической общностью, оставаясь сельскохозяйственной периферией со слаборазвитой промышленностью.

Возвращение Россией финских территорий. По Столбовскому договору 1617 Швеция присоединила Ингерманландию и город-крепость Корелу (Кексгольм, Приозерск), построенную новгородцами в 1310 в устье р. Вуокса, по которой можно было попасть в Финский залив и центральную Ф. Россия оказалась полностью отрезана от Балтийского моря. Поэтапное возвращение финских территорий началось в Петровскую эпоху. По Ништадтскому миру 1721 Россия получила Юго-Зап. Карелию с крупнейшим городом Выборг. По Абоскому договору 1743 в состав Российской империи вошла вся Юго-Вост. Ф. В 1788 шведы предприняли очередную неудачную попытку вернуть утраченные территории. Верельский мир 1790 закрепил прежние границы между Россией и Швецией. На отвоеванных территориях были сохранены прежние (коренные) законы, права и привилегии, включая отправление религиозного культа согласно канонам лютеранской церкви. Местному населению была гарантирована личная свобода. В манифесте 1742 императрица Елизавета Петровна пообещала финнам поддержку в случае, если бы те захотели отделиться от Швеции и образовать независимое государство. Две проигранные военные компании заставили Стокгольм обратить пристальное внимание на Ф. По восточной границе была возведена цепь крепостей (Ловийса — Свартхольм — Выборг), укрепилась административная структура, строились новые города. Однако это не остановило рост недовольства среди местного населения. К 1788–1790 относится создание в кругах финского офицерства так называемого Аньяльского союза . Противники абсолютистской политики Густава III в Лиикальской ноте высказывались за достижение мира с восточным соседом, вплоть до создания суверенного государства под протекторатом России. В 1809 Ф. была присоединена к Российской империи с сохранением старых привилегий (личной свободы, свободы вероисповедания, законодательства и пр.), с предоставлением широких автономных прав и экономических свобод. У финнов были свои гражданство, экономика, властные структуры, финансовый, парламентский и прочие атрибуты государственной власти за исключением внешнеполитического ведомства. Политика, направленная на обеспечение безопасности западной границы империи, предполагала ослабление связей со Швецией, способствуя формированию финляндской нации через развитие финского языка, национальной литературы и национальной интеллигенции. На рубеже XIX–XX вв. Ф. была в числе наиболее экономически развитых регионов Российской империи. Гарантом прочной связанности с новой метрополией выступал российский император, материальной основой — созданная благодаря спросу со стороны России относительно диверсифицированная экономическая структура. См. Великое Княжество Финляндское (1809–1917) .

На пути к независимости. На завершающем этапе автономии в сельском и лесном хозяйстве Ф. все еще было занято более 70 % всего самодеятельного населения. Собственники земли насчитывали менее половины сельских жителей. Участки площадью до 3 га составляли почти 40 % всех крестьянских хозяйств. Социальная политика не выходила за рамки призрения бедных, в области трудовых отношений доминировал патернализм доиндустриальных времен. Февральская революция 1917 в России способствовала активизации финляндского рабочего движения. Весной 1917 бастующие повсеместно требовали 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, улучшения продовольственного снабжения. Финляндская революция и революция в российских гарнизонах, дислоцированных в Ф., были настолько тесно переплетены между собой, что это позволяет говорить о взаимной радикализации. 20 марта 1917 Временное правительство отменило постановления царского правительства, ограничивавшие автономию Ф. По всей стране и в вой­сках происходило формирование выборных органов революционной власти без четкого разграничения сфер влияния между военными и гражданскими, русскими и финскими организациями. Солдаты и матросы патрулировали улицы Гельсингфорса (ныне Хельсинки), участвовали в митингах и демонстрациях в поддержку требований рабочих, СДПФ и профсоюзов. До 1918 в Ф. не было ни большевистской партии, ни ее фракции в составе Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). СДПФ, типично парламентская партия, ориентированная на демократические преобразования в рамках существующего строя, уже на начальном этапе не была единой, при этом левых и правых социалистов сближала вера в классовое сотрудничество и парламентаризм. 26 марта социал-демократ О. Токой сформировал коалиционное правительство из равного числа представителей от СДПФ и буржуазных партий. Новый кабинет потребовал предоставления Ф. самостоятельности. Парламент был распущен Временным правительством после вы­движения осенью 1917 требования о передаче верховной власти в Ф. местным органам управления. Правительство большевиков и левых эсеров в Петрограде подталкивало финских социалистов к активным действиям. Однако в руководстве СДПФ сторонники захвата пролетариатом власти были в явном меньшинстве. 26 ноября Объединение профсоюзов Финляндии объявило всеобщую забастовку до удовлетворения правительством следующих требований: организация бесперебойного продовольственного снабжения, урегулирование ситуации на рынке труда; неукоснительное исполнение законов о власти, о 8-часовом рабочем дне и местном самоуправлении; введение налогов на высокие доходы и военные прибыли; освобождение торпарей (мелких арендаторов) от уплаты налогов; снижение возрастного ценза на выборах до 20 лет, созыв Учредительного собрания Ф. В обстановке нарастающего противоборства Красной гвардии (КГ) и шюцкора, буржуазных сил правопорядка, Центральный рабочий революционный совет объявил о прекращении стачки, чем вызвал недовольство со стороны КГ. Чрезвычайный съезд СДПФ (25–27 ноября) проголосовал за подчинение КГ партийному контролю, что не привело к стабилизации обстановки. В ночь на 19 ноября Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и рабочих ввел в Ф. военное положение. 28 ноября буржуазный парламент во главе с П. Э. Свинхувудом объявил себя носителем верховной власти в Ф. 14 декабря Сенат принял решение о выводе российских вой­ск с территории Ф. 6 декабря финляндский парламент провозгласил независимость страны. 31 декабря Совет народных комиссаров опубликовал декрет о признании независимости Финляндской республики. К тому времени в Ф. продовольственное положение резко ухудшилось. 12 января 1918 регент Свинхувуд фактически получил диктаторские полномочия. Шюцкор был взят на государственное содержание. Руководство СДПФ поддержало белых, тогда как даже часть правых социал-демократов примкнула к рабочей революции.

Гражданская вой­на. В северных регионах при поддержке зажиточного крестьянства белые в спешном порядке создавали тайные склады оружия и продовольствия. Была введена воинская повинность. Постепенно белое движение распространилось на всю Финляндскую Карелию. Гельсингфорс фактически остался без защиты. Вечером 27 января 1918 власть в столице без кровопролития перешла в руки рабочих. Правительство Свинхувуда бежало на север, в г. Вааса. 28 января в Гельсингфорсе было создано революционное правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ), в который вошли: О. Куусинен, Ю. Сирола, А. Тайми и др. Численность КГ возросла до 80 тыс. человек. В конце января 1918 красные взяли под контроль промышленно развитые и культурные районы юга. Наибольших успехов рабочая власть достигла в экономической области. 31 января 1918 СНУ принял Закон о провозглашении крестьян-арендаторов независимыми от землевладельцев. За торпарями и бобылями закреплялись арендованные ими земли. 1 февраля национализирован Финляндский банк. Декретом от 31 января СНУ отменил старую систему найма, по которой прислуга в сельской местности нанималась на год, причем хозяин имел право распоряжаться работниками по своему усмотрению. 12 февраля под государственный контроль были поставлены частные банки. Предпринимателей обязали неукоснительно исполнять закон о 8-часовом рабочем дне и выплачивать рабочим полную заработную плату за все время забастовки (декрет от 2 февраля). Далее красные перешли к тактике социализации: в руках рабочих оказались государственные и коммунальные производственные объекты и целый ряд предприятий. Была введена дифференцированная шкала налогообложения с освобождением от налогов беднейших категорий населения, упразднены сборы в пользу церкви. Декретом от 1 февраля прежние суды были заменены революционными судами, члены которых избирались организованными рабочими. При вынесении приговора во внимание принималась степень тяжести преступления. 23 февраля был опубликован проект демократической конституции, Ф. провозглашалась республикой, в которой вся власть принадлежала демократически избранному народному представительству: правительству отводилась роль исполнительной комиссии. Для чиновников высшего эшелона предусматривалась быстрая ротация. Главные должностные лица, в том числе президент республики, председатель высших судебных учреждений и верховный прокурор избирались народным представительством, которое должно было избираться каждые 3 года на основании всеобщего, прямого, равного, тайного и пропорционального голосования. Всем гражданам гарантировалась полная неприкосновенность и все демократические свободы, отменялась смертная казнь (каких-либо карательных органов создано не было) и т. д. «Красная Ф.» по площади не превышала 1/6 часть всей территории страны, представляя собой узкую полосу с длинным побережьем, что делало ее уязвимой со стороны моря. В средней и восточной Ф. фронт проходил местами лишь в 30–40 км от важнейшей железнодорожной магистрали Рийхимяки — Петроград, постоянно находившейся на линии огня. По этой дороге шли эшелоны с хлебом из Сибири, доставлялось оружие, прибывали русские добровольцы, сражавшиеся на стороне красных. 1 марта 1918 был заключен договор об укреплении дружбы и братства между Российской Социалистической Федеративной Советской республикой (РСФСР) и Финляндской Республикой. 7 марта 1918 правительство Свинхувуда заключило мирный договор с Германией, соглашение о торговле и мореплавании, а также секретное военное соглашение. Г. и раньше тайно поставляла оружие в Ф. для вооружения шюцкора. В обмен на военную помощь финляндские официальные власти согласились на создание на территории страны немецких военных баз, взяв на себя обязательство задерживать суда антигерманской коалиции, не вступать в переговоры с соседними государствами о территориальных изменениях, допустить немецкий капитал в экономику. Помимо Г. правительство получило финансовую и другую поддержку скандинавских соседей и русского белого движения. Шведы также направили в Ф. добровольческий корпус (по разным источникам, от 500 до 1 500 человек). Благодаря иностранной помощи за короткое время удалось создать регулярную армию (около 50 тыс. человек), хорошо вооруженную и укомплектованную профессиональными командирами, включая егерей (2 тыс.), прошедших военную подготовку в Германии. 3 апреля на п-ове Ханко, в тылу частей КГ, при поддержке военных кораблей и авиации высадилась 12-тысячная немецкая «балтийская дивизия» под командованием генерала Рюдигера фон дер Гольца, а немного позже у Ловийсы — еще один отряд в несколько тысяч солдат. Вмешательство регулярных немецких вой­ск решило исход гражданской вой­ны. Спустя несколько дней белые взяли Тампере, крупнейший промышленный центр. 13 апреля германские вой­ска вошли в Гельсингфорс. Руководители правого крыла СДПФ (В. Таннер и др.) опубликовали воззвание к рабочим с призывом сложить оружие. Революционное правительство спешно перебралось в Выборг, который пал 29 апреля. Нескольким тысячам красногвардейцев удалось пробиться на территорию Советской России. Финляндская революция 1918 была рабочей революцией, свершившейся во имя идеальной буржуазной демократии, в которой рабочие должны были занять положение ведущего общественного класса, — без экспроприации собственности и без установления диктатуры пролетариата. Теоретическая и тактическая слабость СДПФ, отсутствие единства в партийном руководстве стали одной из главных причин поражения революции. На фронтах гражданской вой­ны погибло 11–13 тыс. человек. Обе стороны применяли террор как метод ведения вой­ны. Примерно 70 тыс. красных и тех, кто подозревался в сочувствии и помощи красным, после вой­ны были отправлены в лагеря по обвинению в государственной измене. От голода и болезней в лагерях летом 1918 умерло примерно 13 тыс. человек. Общие людские потери составили около 37 тыс. человек. Идеология победителей, так называемая белая, или крестьянская идеология надолго законсервировала архаичность в развитии финляндского общества. В 1919 экономика Ф. вступила в фазу ускоренного роста как следствие высокой конъюнктуры на мировых лесных рынках. Поступления от экспорта шли в основном на развитие аграрного сектора и наращивание военного потенциала. Социально-политический раскол удалось преодолеть только в 1960-е.

Финляндская Республика в период между двумя мировыми вой­нами, 1918–1940.

Внутренняя политика. Противоречие между городом и деревней относилось к числу важнейших внутренних противоречий финляндского общества. Даже в конце 1940-х крестьянские представления о жизни строились на этом противоречии. Ввиду относительной однородности населения менее выраженным оно было в аграрной глубинке. Мелкие землевладельцы северо-восточных губерний составили основу электората партии Аграрный союз (АС). Идеологические основы и политические цели аграриев и финских социалистов были во многом схожи (защита интересов бедноты, улучшение положения женщин, требование равенства полов и др.). СДПФ добилась наибольшего успеха среди сельской бедноты на юге и юго-западе, где социальное расслоение деревни происходило в более резкой форме. На политическом уровне региональные противоречия проявлялись прежде всего как несовпадение программных установок СДПФ и АС. Остальные партии группировались по обе стороны этого водораздела. Зажиточное крестьянство продолжало поддерживать Финское национальное движение. В 1918 меньшинство Партии младофиннов объединилось с монархическим большинством Финской партии в рамках правой Национально-коалиционной партии (НКП). Республиканцы обеих партий создали Национально-прогрессивную партию (НПП). Интересы шведоязычного меньшинства продолжала отстаивать основанная в 1906 ШНП. Шведский и финский языки не являются родственными, так же как народы, говорящие на них, и это тоже в 1920-е являлось латентным фактором нестабильности в обществе. В августе 1918 радикальное крыло СДПФ основало в Москве Коммунистическую партию Финляндии (КПФ), запрещенную на родине. В 1923 подконтрольные КПФ партии были объявлены в Ф. вне закона. Парламентаризм в Ф. оказался под ударом и слева, и справа. В 1932 при президенте Свинхувуде была пресечена попытка фашистского переворота. Обновленная, реформистская СДПФ под руководством Таннера долгое время оставалась политическим изгоем. В 1926–1927 на базе СДПФ было сформировано правительство меньшинства. Буржуазные партии отказывались сотрудничать с социал-демократами и с трудом ладили между собой. Случалось, что важнейшие решения принимались кабинетом министров без согласования с парламентом. В 1932–1936 межпартийные разногласия привели к назначению так называемого правительства чиновников под председательством Т. М. Кивимяки (НПП). В 1937 социал-демократы сформировали с аграриями правительство большинства, которое возглавил А. К. Каяндер (НПП). К этому времени Ф. вышла из экономического кризиса, спровоцированного Великой депрессией 1929–1933 (см. Экономические кризисы ). Закон о народных пенсиях 1937 и введение системы коллективных договоров 1939 положили начало трансформации финляндской полудемократии в «государство — общий дом». Мирное строительство было отсрочено крайним обострением отношений с СССР. Нападение с востока в Ф. считали неизбежным. Особенно напряженным ожидание агрессии было в первые годы независимости и во 2-й половине 1930-х. Выбранный ракурс оценки восточных перспектив не только предопределил характер двусторонних взаимоотношений, но опосредованно повлиял на внешнеполитический выбор Ф. в целом.

Внешняя политика. Как следствие поражения красных в гражданской вой­не и последующих политических репрессий участие левых сил в парламентской жизни было ограничено. В конце мая 1918 большинство в парламенте составили монархисты. 9 октября на основании Формы правления 1772 королем Ф. был избран принц Фридрих Карл Гессенский, племянник германского императора Вильгельма II, отказавшийся от короны после поражения Г. в Первой мировой вой­не 1914–1918 . Некоторое время тщетно возлагали надежды на сближение с державами Антанты, в интересах чего в ноябре 1918 регентом вместо германофила Свинхувуда был избран маршал К. Г. Э. Маннергейм . 17 июля 1919 Ф. провозглашена республикой. Сближение Германии и России ( Рапалльский договор 1922 ) вынудило Ф. к поиску нового союзника. Сотрудничество со странами-лимитрофами изначально представлялось сомнительным ввиду слабости их международных позиций. В середине 1920-х финны опасались быть втянутыми в советско-польский или, через Польшу, в советско-румынский конфликты: польско-прибалтийский союз был бы ориентирован на Францию вразрез интересам прогерманского лобби, которое по-прежнему было достаточно сильным в Ф., не отвечая также внешнеэкономическим планам закрепления на британских рынках товаров деревообработки. Альянс со Швецией представлялся проблематичным не только в 1920-е, но и в 1930-е. Двусторонние отношения существенно осложнились из-за споров по поводу принадлежности Аландских о-вов, которые в 1921 Ф. оставила за собой по решению Лиги Наций . Политическому сближению Ф. и Швеции отчасти препятствовала взаимная конкуренция на рынке лесотоваров. Но главной преградой было отчаянное желание финнов «повзрослеть»: в следовании шведским образцам видели духовную угрозу, не менее опасную для собственного национального бытия, чем политическая угроза, эпицентром которой считали Советскую Россию. Тартуский мирный договор 1920 положил конец вой­не, объявленной Советской России 15 мая 1918, но не устранил противоречия в отношениях стран-соседей. Попытки финнов пересмотреть восточную границу в духе идеи «Великой Финляндии» привели к очередному Советско-финляндскому конфликту 1921–1922 . В 1932 Ф. все же решилась на подписание договора о ненападении с Советским Союзом. Однако потепление в отношениях оказалось недолгим, в 1935 Ф. заявила о своей принадлежности к североевропейской общности и о следовании во внешней политике нейтралитету, аналогичному нейтралитету скандинавских стран. В 1938–1939 Финляндия отвергла предложения Москвы о территориальном обмене, которые, по мнению современников, авторитетных финских дипломатов, политиков и военных, были продиктованы заботой советского руководства о безопасности Ленинграда со стороны Финского залива и ни в коей мере не подрывали оборону Ф. Советско-финляндская вой­на 1939–1940 обернулась для Ф. поражением и большими территориальными потерями, одновременно сплотив финляндское общество. Попытка реванша в 1941–1944 оказалась неудачной.

Ф. в годы холодной вой­ны. Для Ф., воевавшей на стороне Германии, Вторая мировая вой­на закончилась осенью 1944. Ф. не была оккупирована, ее политическая система не претерпела изменений, в том числе из-за крайней слабости и распыленности левых сил. Москва сделала ставку на буржуазных радикалов, готовых учитывать во внешней и внутренней политике интересы великой восточной державы. Торговля и экономическое сотрудничество стали основными средствами обеспечения политико-экономической связанности Ф. с Советским Союзом и предотвращения возможной агрессии через финскую территорию. По Соглашению о перемирии 19 сентября 1944 в течение 6 лет Ф. должна была выплатить Советскому Союзу репарации на сумму 330 млн долларов золотом. Срок был продлен до 8 лет, сумма выплат понижена до 226,5 млн долларов. 2/3 от всех поставок по репарациям с перспективой повышения этой доли пришлось на продукцию машиностроения, судостроения, изделия кабельной промышленности и турбины. Советский рынок стал основным рынком сбыта не только для машиностроения, но и для продукции ряда других отраслей, в частности химической промышленности, созданных либо получивших второе рождение в процессе выполнения репарационной обязательств. Ускоренными темпами развивалось производство готовых изделий — локомотивов, судов различных типов, ледоколов, деревообрабатывающих машин и оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности. Создание собственной металлопромышленности, работающей по советским спецификациям, превратило финляндскую экономику в придаток советского народного хозяйства, согласно цели, сформулированной председателем Союзной контрольной комиссии в Ф. (1944–1947) А. А. Ждановым. Мирный договор был подписан в Париже в 1947. Под руководством Ю. К. Паасикиви в конце 1940-х был выработан дружественный Советскому Союзу новый внешне-политический курс. Основополагающим двусторонним договором стал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 , проникнутый идеей финляндского нейтралитета. О своем нейтральном статусе Ф. официально заявила в связи с вступлением в ООН (1955) и в Северный Совет (1956). Нейтральный статус, стремление Ф. к посредничеству в отношениях Востока и Запада внесли существенные коррективы в архитектуру холодной вой­ны.

Советско-финляндские отношения помимо некоторых осложнений (1948–1950, 1953–1954) были отмечены двумя серьезными политическими кризисами 1958 и 1961, но в целом оставались взаимовыгодными. С конца 1940-х Москва активно использовала экономические рычаги для поддержки своих сторонников в Ф. и для подрыва позиций их политических оппонентов. Наиболее тесным взаимодействие Москвы и Хельсинки было в период правления У. К. Кекконена (1956–1982). В 1970-х позиции президента Кекконена значительно укрепились с одновременным усилением советского влияния во внутренней и внешней политике Ф. Тесное взаимодействие политического руководства двух стран, начатое по инициативе финляндской стороны, а также договорные обязательства по Договору 1948 предопределили специфику послевоенных советско-финляндских отношений. То, что в начале 1960-х на Западе было названо «финляндизацией», но имело место уже в конце 1940-х, с точки зрения самих финнов, говорило об их политической мудрости и лучшем знании Советского Союза. КПФ получила статус легальной организации осенью 1944. 1945–1948 — время правления «трех больших», Демократического Союза народа Финляндии (ДСНФ), СДПФ и АС. С середины 1950-х и до начала 1980-х силой, цементирующей политическое поле, выступала «президентская партия» АС (в 1965–1988 Партия Центра, ПЦ, в дальнейшем Финляндский Центр, ФЦ). До 1957 правящие кабинеты создавались на базе сотрудничества АС и СДПФ. С 1966 формировались так называемые правительства народного фронта. В 1960-е СДПФ временно нейтрализовала внутреннюю оппозицию, ратовавшую за политическое и экономическое сближение с Западом; НКП, долгое время находившаяся в оппозиции, существенно увеличила свой электорат. 1980-е отмечены расколом СДПФ и последующим расколом КПФ. Со 2-й половины 1980-х правительственная политика опиралась на широкие коалиции, основу которых составляло сотрудничество СДПФ и ФЦ, и, с 1987, сотрудничество СДПФ и НКП. Долгосрочные торгово-экономические связи с СССР способствовали ускорению процессов индустриализации, поддержанию уровня занятости, созданию относительно многосторонней экономической структуры, повышению уровня материального благосостояния. Из аграрно-индустриальной страны, какой Ф. была еще в начале 1950-х, она превратилась в индустриальную экономику и развитое социальное государство. К середине 1980-х было преодолено отставание Ф. от соседей по североевропейскому региону по базовым социально-экономическим показателям. Тесное сотрудничество Москвы и Хельсинки предопределило активность Ф. на международной арене. Совместными усилиями высшего руководства СССР и Ф. была разработана концепция превращения европейского Севера в безъядерную зону, предложенную президентом Кекконеном мировому сообществу в качестве личной инициативы в 1963 и 1978. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, проведенное в 1975 в Хельсинки, способствовало значительному укреплению авторитета Ф. в мире.

Ф. в постсоветскую эпоху, 1991–2023. В начале 1990-х страна вступила в период затяжного экономического кризиса, причины которого связывали в первую очередь с тем, что в течение нескольких десятилетий СССР занимал приоритетное положение во внешней торговле Ф. Было решено продолжить следовать курсом либерализации финансовых рынков и интеграции в рамках Европейского Союза. Со временем репарации были оценены в Ф. как дорогой, но полезный урок: сотрудничество с Советским Союзом способствовало созданию современной промышленности, облегчило интеграцию в Европу. Международное положение Ф. в XXI в. принципиально отлично от ее положения в мире конца 1940-х, когда финны были вынуждены остаться за пределами большинства новых европейских и трансатлантических институтов в силу своих договорных обязательств перед Советским Союзом, включившим Ф. в свою оборонительную программу отдельным пунктом. Интеграционная политика была напрямую увязана с политикой безопасности Ф. Пока Договор 1948 оставался в силе, считалось, что только политика нейтралитета могла наилучшим образом обеспечить безопасность страны. В условиях холодной вой­ны единственным возможным вариантом организации внешнеэкономических и политических отношений для Ф. оказался вариант симметричных связей с Востоком и с Западом.

Избрание президентом М. Койвисто (1982–1994) открыло социал-демократическую эру в финляндской политике: следом от СДПФ были избраны М. Ахтисаари (1994–2000) и Т. Халонен (2000–2012). При президенте Койвисто были отменены военные статьи Договора 1948 и Парижского мирного договора 1947. С 1999 остававшаяся в оппозиции СДПФ в 2018 возглавила рейтинг популярности политических партий и стала победителем парламентских выборов 2019 (40 мест). На выборах 2023 победу одержала правоцентристская НКП (48 мест), но не смогла побить рекорд последних десятилетий, принадлежащий ФЦ, получившей 49 мест в парламенте (2015). Остро конкурирует со «старыми игроками» созданная в 1995 «популистская и националистическая», по оценкам оппонентов, партия ИФ, на выборах 2023 завоевавшая второе место (46 мест). Среди динамично развивающихся партий Христианские демократы, отпочковавшиеся в 1958 от НКП, и Левый союз (ЛС), так называемая экосоциалистическая партия. ЛС основан в апреле 1990 в результате объединения КПФ с широким левым фронтом — ДСНФ — с «Демократической альтернативой», объединившей в 1986 в своих рядах просоветскую КПФ (Единство), включая студенческие, женские и прочие организации, и Женскую демократическую лигу Финляндии. В 1997 большинство левых активистов бывшей КПФ (Единство), так называемые тайстоисты, покинули ЛС и восстановили КПФ. Вступление Ф. в ЕС в 1995 привело к ускорению процессов интернационализации и урбанизации, росту притока иммигрантов при одновременном сокращении доли занятых в аграрном секторе. Важнейшими отраслями финляндской экономики являются дерево- и металлообрабатывающая промышленность, электронная и электроэнергетическая отрасли. На 1999–2000 пришелся бум в области IT-технологий. Интернационализация и глобализация бизнеса затронула в том числе профильные отрасли, не избежавшие слияний и сокращения производства в последние годы. Номинальный ВВП (март 2023) 281 млрд долл. все еще ниже уровня, зафиксированного осенью 2008 (285,7 млрд долларов) накануне глобального экономического кризиса. Вступление в НАТО в апреле 2023 Ф. мотивировала интересами укрепления безопасности. Россия считает решение о вступлении в НАТО нарушающим Парижский мирный договор 1947, предусматривающий взаимные обязательства не заключать союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из сторон, и противоречащим Договору 1992 между Россией и Финляндией об основах отношений.

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