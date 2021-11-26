БОСХ Иероним (Иероним ван Акен, van Aeken)
Нидерландский живописец.
Обучался в семье (его отец, два дяди и брат были живописцами); предки его были выходцами из г. Ахен. Работал в родном городе (’s Hertogenbosch; отсюда прозвище художника).
Б. не датировал своих произведений; их хронологию выстраивают на основании стилистич. анализа. К раннему периоду (примерно 1475–80-е гг.) относят «Извлечение камня глупости» и «Семь смертных грехов» (обе – Прадо, Мадрид), своего рода морализирующие притчи о смысле жизни. Иронически-жанровое изображение знахарской операции (удаление «камня глупости» из головы деревенского простака) символизирует, скорее всего, магико-мистич., алхимич. преобразование человеческой природы. Здесь впервые у Б. появляется написанный с необычайной живописной свежестью далёкий панорамный пейзаж. Картина «Семь смертных грехов» изначально, как полагают, представляла собой крышку стола; в сложной композиции контрастно сведены великое и малое, сатирич. сценки в семи секторах центр. круга обрамляют изображение Христа (помещённое как бы в зрачок всевидящего ока) и включены, таким образом, в космически-всеохватную систему (Смерть, Страшный суд, Ад, Рай).К зрелому периоду творчества (1485–1510 либо 1490–1500) принадлежит алтарный образ «Иоанн Евангелист на острове Патмос» (Гос. музеи, Берлин); картина словно передаёт тона звучащего Божественного слова, чему способствует редкий по красоте пейзаж с морским заливом. Однако здесь, среди умиротворённой природы, уже появляется характерный для Б. мотив фантасмагорич. чудовища – полуптица-полунасекомое с человеческой головой, напоминающее тех многочисл. монстров, которые заполоняют его знаменитые картины зрелого периода. В осн. это монументальные алтарные триптихи: «Страшный Суд» (Галерея АХ, Вена), «Искушение св. Антония» (Нац. музей старинного иск-ва, Лиссабон), «Воз сена» и «Сад земных наслаждений» (оба – Прадо). Наряду с традиц. религ. сюжетами на створках, в гл. частях триптихов появляются фантастически-гротескные образы. Эпизоды, полные красоты и поэзии, соседствуют со сценами насилия, жестокости и порока, а фигуры людей перемежаются с гигантскими растительно-архит. формами и образами, искусно составленными из частей животных, растений, минералов и рукотворных предметов. Пессимизмом проникнута картина Б. «Корабль дураков» (ок. 1494, Лувр, Париж): человеческое сообщество представлено в ней как скопище людей, плывущих неведомо куда по житейскому морю.
Особенно сложен для смысловой интерпретации триптих «Сад земных наслаждений» (ок. 1504). В его центр. части изображено некое мистич. чистилище плоти и духа, загадочный «Сад Любви», занимающий срединное положение между Раем на левой створке и Адом на правой; красочная пестрота, манерность, свойственные придворным шпалерам, преобразуются благодаря плавному спиралевидному ритму в некое вольное парение духа, с птичьего полёта созерцающего «услады плоти» земной жизни. Живописное мастерство достигает в зрелых работах Б. удивительной силы: краски то нежно вибрируют, то пылают огнём, то сияют мерцающим, зыбким светом.
Картины позднего периода несхожи по своему мироощущению. Наиболее гармоническим по цветовому и композиц. строю является алтарный триптих «Поклонение волхвов» (ок. 1510, Прадо); ни хитросплетения замысловатой символики, ни отдельные зловещие детали не заслоняют общей благочестивой умиротворённости этого произв. Б., наиболее близкого творчеству Я. ван Эйка. Сильные цветовые акценты одежд сочетаются с голубовато-зелёными тонами далёкого пейзажа. Созерцательное спокойствие царит и в позднем, значительно меньшем по масштабу «Искушении св. Антония» (Прадо). Очевидно, последней работой Б. является «Несение креста» (1515–16, Музей изящных искусств, Гент), полное отчаяния и страха перед безумной действительностью. Фигуры Христа и св. Вероники почти теряются среди безобразных масок-лиц окружающей толпы; колорит в отдельных своих акцентах достигает предельной воздушной лёгкости, переливчатыми сполохами надежды оживляя мрачное торжество зла.
Творчество Б. до сих пор является предметом разл. истолкований; для его понимания учёные обращаются к фольклору, астрологии и алхимии, эсхатологич. учениям того времени, мотивам ср.-век. бестиариев и театральных мистерий, даже к психоанализу. Порождённое кризисным временем, когда претерпевала крах вся система ср.-век. ценностей, возникали новые науч. концепции мироздания, загадочное иск-во мастера причудливо соединяло «осень Средневековья» с чертами Возрождения. Последние ощутимы и в общем панорамном охвате прекрасного мироздания, и в жизненности народных типажей, и в том центр. положении, которое занимает у Б. пытливая человеческая мысль, для искушения которой и сооружены все эти пугающе-прельстительные лабиринты.
Творч. наследие Б. сыграло важную роль в развитии нидерл. жанровой и пейзажной живописи; оно повлияло на иск-во П. Брейгеля Старшего. В наше время Б. часто рассматривают как далёкого предтечу сюрреализма.
Иллюстрация:
И. Босх. «Извлечение камня глупости». 1475–80. Прадо (Мадрид). Архив БРЭ.