Гуситы: военная революция и сила пропаганды В военной истории позднего средневековья трудно найти более показательный пример удачной, эффективной и революционной изобретательности, которая, кроме непосредственного успеха на поле боя, породила в умах современников уникальный миф.

В источниках, сохранившихся от времени гуситских войн, мы можем наблюдать смешение представлений обо всех видах боевых транспортных средств разом, даже колесниц бронзового века. Нам конечно же известно, что даже в античное время применение вагенбурга признавалось логичным и правильным способом обороны. Эврипид в трагедии «Финикиянки» изображает, как одна из враждующих сторон укрывается от другой среди сцепленных телег. При Адрианополе германцы, участвовавшие в Великом Переселении Народов, также пользовались вагенбургом. Средние века не исключение - мысль использовать повозки, которые всегда имеются при любой армии одновременно и в качестве прикрытия для лагеря и для обороны в случае надобности напрашивается сама собой.

Перед тем, как описать сами мифы, напомним себе, что вагенбург или «крепость из повозок» это мобильное оборонительное сооружение, которое помогало пехоте обороняться от кавалерии в полевых сражениях. Его использование в наступлении невозможно, но и его атака силами одной только кавалерии или спешенной кавалерии при поддержке пехоты - крайне трудна.

Миф первый: мины из простыней

Один из мифов, описанный Энеем Сильвием Пикколомини (будущим папой римским Пием II) гласит, что тяжеловооруженные воины при штурме расположенного на возвышенности вагенбурга, погибают, не добиваясь никакого успеха: он объясняет это хитростью гуситов, жены которых простирали на земле перед повозками свои одежды, за которые спешившиеся рыцари задевали своими шпорами, от чего путались, падали и становились беспомощны. Тут же подбегавшие к ним легко одоспешенные гуситы, не испытывавшие проблем с перепрыгиванием через разложенное белье, побеждали в сражении.

В действительности проблема атаки полевого укрепления заключалась в необходимости спешиваться, так как никакая конная атака плотно сцепленных повозок не смогла бы их преодолеть. Спешивание, конечно же, несло за собой потерю скорости перемещения всадников, которые становились жертвой совсем не разложенного перед повозками белья, но стрел, арбалетных болтов и раннего огнестрельного оружия на подходе к укреплению. Штурм вагенбурга таким образом становился не многим легче осады крепости, и конечно же, атакующие несли высокие потери.

При всей несуразности этой легенды удивительно, что именно будущий Пий II был одним из наиболее осведомленных о гуситском военном деле среди своих современников: известно о его близости к кардиналу Чезарини, возглавлявшему последний крестовый поход против гуситов. По просьбе Чезарини один из предводителей восстания, Прокоп, во время переговоров лично объяснял ему организацию своего войска.

Миф второй: смертельный лабиринт

Настолько силен был страх перед гуситами и их мощью, что свидетельства эпохи пестрят достаточно экстравагантными пассажами. Например о том, как табориты атаковали врагов, превращая свои повозки в смертельный лабиринт:

«Как только давался сигнал к бою, возницы двигались на врага по определенным, заранее им указанным, фигурам или буквам, образовывали закоулки, которые, будучи хорошо известны опытным таборитам, для противника оказывались гибельным лабиринтом, из которого он не мог найти выход и в котором он запутывался, как в сетях. Когда враги бывали таким образом разбиты, отрезаны и разрознены, пехота мечом и молотилами без труда завершала разгром, или же противник погибал от стоявших на повозках стрелков. Войско Жижки походило на четверорукое чудовище, которое неожиданно и быстро схватывает свою добычу, душит ее и по кускам проглатывает. Если кому удавалось выбраться из лабиринта повозок, то он попадал в руки всадников, расположенных вне вагенбурга, и здесь погибал».

Конечно же, подобные сложные маневры невозможно осуществить во время боя. Ни расстояния, на которых происходили средневековые сражения, ни время, которое они обычно длились, не позволили бы повозкам, движимым лошадьми, перестраиваться в сложные фигуры прямо на виду у врага. Армия, совершающая перестроения прямо перед лицом рыцарской конницы, была бы моментально атакована, не успев построить никакого «лабиринта».

В действительности , любые полевые укрепления строились заранее, при чем чем тщательнее было выбрано место их расположения, тем проще было его оборонять: закрытая с нескольких сторон возвышенность всегда была предпочтительнее открытых низин. В некоторых случаях гуситам удавалось выстроить перед кругом повозок дополнительные заграждения, которые усложняли атаку, но обычно они представляли собой концентрические ряды кольев.

Миф третий: танковый клин из повозок

Также встречается и описание атакующего клина из повозок, охватывающего и уничтожающего врага:

«Идя в бой, они из повозок образуют два фланга; посредине идут пешие, рядом с ними, почти без прикрытия, отряды конницы. Когда бывает решено вступать в бой, то возницы на флангах по знаку полководца, незаметно окружив намеченную часть противника, стягивают круг повозок. Отрезанных неприятелей без помощи со стороны своих умерщвляет частью пехота мечами, частью находящиеся на повозках мужчины и женщины стрелами. Конница сражается за пределами прикрытия, и ее в случае поражения и бегства принимают, внезапно раздвигаясь, повозки; затем она защищается, как за городскими стенами; таким образом они одержали чрезвычайно много побед, так как соседние народы не знали этого способа сражаться и широкое северное поле было весьма удобно для развертывания строев пар и четверок».

Интересно , что по сообщениям современников, гуситскому полководцу Яну Жижке однажды пришлось действительно проехать на телегах с холма, чтобы прорвать окружение: в декабре 1421 г. Жижка попал в окружение на горе Таурганг и находясь в безвыходной ситуации, он связал свои боевые возы цепями, поставил на них лучших бойцов и устремился с горы. Так он прорвал ряды неприятеля, который не осмелился атаковать движущуюся крепость, что позволило Жижке отступить.

Но этот случай был единственным из дошедших до нас примеров атаки на повозках. Все остальное время ключом к победе гуситов оставалось грамотное расположение повозок на возвышенности и ведение боя «от обороны». Только когда силы атакующих иссякали, гуситы решались выйти за пределы своей «крепости» и предпринять атаку. Зачастую это заканчивалось грандиозным триумфом.

Итог

Итак, по мнению современников, боевые повозки не просто атакуют, а проводят самые настоящие тактические охваты противника. Однако, все эти свидетельства - плод нескольких крайне интересных заблуждений, ошибок и фантазий. Основаны они не на описании сражений с гуситами, а на описании передвижения гуситской армии, во время которого повозки действительно совершали маневры и перестроения для преодоления пересеченной местности.

Удивительно здесь то, что гуситы умудрялись вести наступательную войну при помощи оборонительной тактики и этим завоевать себе славу непобедимого воинства. Все удивительные свидетельства, описанные выше, происходит из одной ошибки, возникшей из-за военных успехов гуситского восстания, а именно — из предположения, что вагенбург применялся для наступательных действий.