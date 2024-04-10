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18.06.2026
Дополнительные материалы к Главе VI. История Средних веков, 6 класс
Усиление угрозы голода в Европе в начале XIV века было вызвано тем, что
Крестьяне переходили от выращивания зерновых к разведению овец
Численность населения росла, а климат становился более холодным и влажным
Католическая церковь запретила обрабатывать землю в воскресные дни
Королевская власть увеличила налоги на продажу хлеба на городских рынках
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