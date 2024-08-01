Кондотьеры – властители Италии эпохи возрождения Уклад жизни итальянских городских республик породил уникальную и неповторимую военную культуру — культуру кондотьеров.

Зарождение наемничества в Италии

Изначально каждый город занимался вопросами собственной безопасности самостоятельно, созывая граждан в пешее ополчение и предлагая местным нобилям и рыцарям командные должности. Однако к началу XIV века эта система дала сбой. Возросшая конкурентная борьба внутри самих республик приводила к тому, что богатые и знатные горожане начинали набирать для своих нужд, в том числе и для расправы с конкурентами, частные армии. Поэтому военное командование городов также привлекало наемные войска, опасаясь вооружать собственных сограждан.

Так появились контрактные воины, иначе говоря, кондотьеры, называемые так от слова condotta , что по-итальянски и означало контракт. До тех пор, пока ему платили, кондотьер должен был обеспечивать порядок и безопасность на подконтрольной территории. Однако вскоре привычной практикой стала и ловкая смена нанимателя, например, на следующий день после истечения срока контракта или при несоблюдении какого-либо из его условий сторонами. Эта практика скоро превратилась в особый политический инструмент, породив наполовину рыцарей, наполовину хитроумных бандитов, в руках которых оказывались инструменты управления целыми государствами.

Участие в кондотте также давало невиданные в Средневековой Европе возможности к обогащению и подъему по феодальной лестнице. В течение XIV и XV веков кондотьеры, защищая границы Италии, одновременно поддерживали внутреннюю раздробленность и постоянные конфликты, что способствовало росту спроса на их услуги. Способствовало укреплению власти кондотьеров и развитие защитного вооружения. Успехи итальянских металлургов и кузнецов в создании великолепных образцов защитного вооружения превратили итальянского рыцаря в непреодолимую практически для любого оружия цель. Настолько хороша была итальянская, или как ее называли тогда, ломбардская броня, что Никколо Макиавелли описывал битву при Ангиари в 1444 году такими словами:

«Не было еще случая, чтобы войны велись на территории врага с меньшими потерями, нежели этот. В битве, длившейся несколько часов, погиб всего один человек, и не от ран, нанесенных оружием врага, или от иного почетного случая, но от того, что, упав с лошади, он был насмерть затоптан. Другие же воины подвергались самой малой опасности, поскольку почти все были верхом и одеты в доспехи, а также их защищало от смерти то, что они, будучи в опасности, предпочитали сдаваться в плен, и не было нужды лишать их жизни. Во время сражения, покуда доспехи защищали их, они были в безопасности, а когда более они не могли продолжать бой, то просили о пощаде». Однако, прежде чем подобная система ведения «галантной» войны стала регулярной практикой, войны наемников зачастую оказывались не менее кровопролитными, чем конфликты, бушевавшие на европейском континенте. Примером тому может послужить битва при Парабиаго, произошедшая в 1340 году. Она унесла жизни почти 4000 человек. Подобные потери в целом характерны для битв, происходивших до того времени, как кондотьеры начали включаться в дипломатические игры с большим азартом, чем в битвы.

Великими кондотьерами была создана система не только эффективного ведения политики. Говоря о том, как кондотьеры пришли к почти неограниченной власти в итальянских государствах, нельзя не отметить их высочайший талант и профессионализм в военном деле. Не только великолепная броня и корпоративная солидарность, но и великолепная тактика делала кондотьеров истинными хозяевами положения в Ренессансной Италии.

Организация наемных войск

Традиционной для XIV века организацией войска являлись рыцарские «копья» — отряды, состоящие из рыцаря как ударной силы и поддерживающих его оруженосцев. Несколько копий (чаще всего 5) объединялись в «посты», более крупное формирование именовалось bandera , то есть «знамя». Бандера включала от 50 до 100 копий и также иногда называлась кондоттой, то есть, по сути, небольшим, полностью самостоятельным войском.

Серьезным вызовом для итальянских армий служили наемники, приходившие из других регионов и привносившие новые тактические решения и виды оружия. В течение XIV века кондотьеры-иностранцы ввели в итальянский обиход практику спешивания кавалерии для усиления пехоты, а также множество нововведений, уже проявивших себя на полях Столетней войны, таких как длинные луки и глубокие построения пехоты. Артиллерия, однако, еще не вышла на поля сражений, она активно применялась лишь при осаде и обороне крепостей.

Полевые сражения

В основе тактики полевых сражений на протяжении всего XIV века оставалась кавалерийская атака, поддерживаемая стрелками и пехотой. Одним из наиболее выдающихся примеров полководцев, в полной мере применявших все преимущества тогдашнего военного потенциала, был Муцио Аттендоло. За свои заслуги на военном поприще он получил прозвище Sforza , то есть «Сильный». В основу его тактики был положен концентрированный удар по одному из флангов выстроенного войска противника.

Другим подходом к ведению боя стала школа, основу которой заложил Браччио да Монтоне. Его тактика заключалась в оборонительном подходе, выманивающем противника на атаку и стремительной контратаке резервными силами, особый упор на использование которых считают одним из главных его нововведений. Он уделял особое внимание кавалерии и заранее оговаривал маневр каждого эскадрона, сохраняя контроль над перемещениями своих отрядов до самого момента атаки.

Два этих новшества приобрели практически политическое значение для капитанов наемников, а выбор той или иной тактики порой определялся скорее желанием показать свою приверженность идеям одной или другой сторон, нежели реальной военной необходимостью.

Здесь стоит помнить, что общая доктрина ведения войны Высокого Средневековья сильно страдала от большой самостоятельности рыцаря на поле боя, а задача полководца зачастую сводилась к тому, чтобы привести свои войска и мотивировать их к атаке. Как писал по этому поводу военный историк Ганс Дельбрюк, «Личная слава есть та несовместимая с дисциплиной идея, которою он живет и которая заставляет его в бою искать поединка». В этом смысле мы видим, что искусство и тактика кондотьеров становятся новым этапом эволюции управления средневековой армией. Подобно античным полководцам, которые стремились использовать преимущества и особенности каждого из родов войск, а также условий местности, кондотьеры стремились вести войну наиболее расчетливо, явно оглядываясь на опыт своих предшественников.

Осады и их последствия

Осады крепостей были порой основным методом ведения войны на Европейском континенте и происходили намного чаще, чем открытые полевые сражения. Выигранная кампания обычно была результатом успешной осады, которая могла последовать за полевым сражением и преследованием отступающего в укрепленный город или замок противника. Методы осады в каждом конкретном случае могли быть разными — все зависело от конкретных условий. Они включали в себя полную блокаду дорог и источников продовольствия, отравление источников воды, подрыв стен и, конечно же, штурмы.

Капитан кондотьеров Галеаццо де Мантуя, лично возглавив штурм стен Болоньи, прорубился через защитников города и открыл своим войскам ворота.

Не менее показательно и то, что наемник, преследующий в первую очередь экономическую выгоду, мог, взяв город, продать его обратно его жителям. Так поступил Браччио да Монтоне, в 1416 году продавший гражданам Болоньи их собственный город за 180 тысяч золотых дукатов. Немаловажным фактором, повлиявшим на развитие наемничества за пределы чисто воинской службы, было и то, что наемник, проявив себя в кампании на стороне того или иного хозяина, мог получить гражданство и титулы, а следовательно, права, позволяющие ему участвовать в политической жизни.

Имея под рукой войско и денежные ресурсы, многие наемники становились владыками городов и земель, при этом не оставляя своей военной карьеры. Для многих бедных дворян и даже незнатных людей подобная карьера становилась не просто путевкой в жизнь, но порой и на самый ее верх. Примеры таких людей как Муцио Аттендоло, ставшего основателем герцогской династии правителей Милана, показывает, каких высот можно было достичь, начав военную карьеру в то время.

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