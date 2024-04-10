6 класс | История Средних веков

Древние цивилизации Перу и Боливии

Башилов В.

Книга посвящена доинкским цивилизациям Центральных Анд. Она содержит очерк всех археологических культур этого района с X в. до н.э. по XIV в. н.э. В книге прослеживается процесс становления, развития и гибели древнейших цивилизаций и рассматриваются некоторые проблемы этнической истории этой части Латинской Америки.Специфика Нового Света в том, что при изучении его древних цивилизаций можно опираться только на археологию. Испанские хронисты сохранили сведения, относящиеся лишь ко времени, непосредственно предшествующему Конкисте. Археологические же источники уходят далеко в глубь веков.