НАВОИ Алишер Низамаддин Мир Гиясиддин оглы

Узбекский по­эт, мыс­ли­тель, государственный дея­тель.

Пи­сал на ср.-ази­ат­ском тюр­ки и фар­си. Сын чи­нов­ни­ка при дво­ре Ти­му­ри­дов. Вос­пи­ты­вал­ся вме­сте с бу­ду­щим пра­ви­те­лем Хо­ра­са­на Ху­сей­ном Бай­ка­рой; учил­ся в Ге­ра­те, Меш­хе­де и Са­мар­кан­де. По­сле при­хо­да к вла­сти Бай­ка­ры ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны: в 1469 мух­р­дар (хра­ни­тель пе­ча­ти), в 1472–87 эмир (от­сю­да – Мир Али­шер) и ви­зирь Хо­ра­са­на. Ока­зы­вал под­держ­ку учё­ным, му­зы­кан­там, по­этам, ху­дож­ни­кам; уч­ре­дил ряд мед­ре­се в Ге­ра­те и др. ре­гио­нах, ос­но­вал де­сят­ки при­ютов и мо­ле­лен.

На­чал со­чи­нять сти­хи с 5-лет­не­го воз­рас­та; из­вест­ность как по­эт сни­скал в 1456. В 1498 за­вер­шил со­став­ле­ние сво­да сво­их сти­хов под об­щим на­зва­ни­ем «Со­кро­вищ­ни­ца мыс­лей» («Ха­зой­ин аль-мао­ни»), объ­е­ди­нив­ше­го 4 ди­ва­на про­из­ве­де­ний раз­ных жан­ров – га­зе­лей, ка­сыд, ру­баи и др. На фар­си на­пи­са­ны: сб. «Ди­ван Фа­ни», ку­да во­шло св. 3000 га­зе­лей (из­люб­лен­ный жанр Н.); два сб-ка ка­сыд – «Шесть не­об­хо­ди­мо­стей» («Сит­таи за­ру­рия») и «Че­ты­ре вре­ме­ни го­да» («Фу­су­ли ар­баа»); трак­тат «Муф­ра­дат» по тео­рии жан­ра му­ам­ма (ша­ра­ды).

Наи­бо­лее зна­чит. со­чи­не­ние Н. – цикл из пя­ти по­эм «Пя­те­ри­ца» («Хам­се», 1483–85) – эн­цик­ло­пе­дия ду­хов­ной жиз­ни 15 в. Пред­став­ляю­щий со­бой по­этич. «от­вет» (на­зи­ра) Н. на «Пя­те­ри­цу» Ни­за­ми Гянд­же­ви, а так­же Ами­ра Хос­ро­ва Дех­ле­ви, цикл вклю­ча­ет в се­бя фи­ло­соф­ско-пуб­ли­ци­стич. по­эму «Смя­те­ние пра­вед­ных» («Хай­рат ал-аб­рар»), где из­ло­же­ны об­ществ.-по­ли­тич., ре­ли­ги­оз­ные и куль­тур­но-этич. воз­зре­ния Н.; по­эму «Лей­ли и Медж­нун» («Лай­ли ва Маж­нун») по ста­рин­ной араб. ле­ген­де – гимн воз­вы­шен­ной люб­ви; ге­рои­ко-ро­ман­тич. по­эму «Фар­хад и Ши­рин» («Фар­ход ва Ши­рин»), вос­соз­даю­щую пред­став­ле­ния Н. об идеа­ле лич­но­сти; по­эму «Семь пла­нет» («Са­бъ­аи сай­ёр»), в ко­то­рую вклю­че­ны семь но­велл ска­зоч­но­го со­дер­жа­ния, а так­же по­эму об иде­аль­ном пра­ви­те­ле – «Ис­кан­де­ро­ва сте­на» («Сад­ди Ис­кан­да­рий»), ос­но­ван­ную на ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ном на Вос­то­ке цик­ле жиз­не­опи­са­ний Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го – «Ис­кан­дер-на­ме».

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний – ис­то­рич. со­чи­не­ния: «Ис­то­рия иран­ских ца­рей» («Та­ри­хи му­лу­ки Ажам», 1488), «Ис­то­рия про­ро­ков и муд­ре­цов» («Та­ри­хи ан­биё ва ху­ка­мо», 1495); фи­ло­ло­гич. со­чи­не­ния: «Со­б­ра­ния утон­чён­ных» («Ма­жо­лис ан-на­фо­ис», 1491–98) – ан­то­ло­гия, со­дер­жа­щая крат­кие ха­рак­те­ри­сти­ки пи­са­те­лей эпо­хи Н.; трак­тат по тео­рии ару­да «Ве­сы раз­ме­ров» («Ме­зон аль-ав­зон», 1492); лин­гвис­тич. трак­тат «Спор двух язы­ков» («Му­ха­ка­мат аль- лу­га­тайн», 1499); ал­ле­го­рич. по­эма «Язык птиц» («Ли­сон ат-тайр», 1499), где из­ло­же­на су­фий­ская кон­цеп­ция бы­тия; ме­муа­ри­сти­ка: «Жи­тие Саи­да Ха­са­на Ар­да­ше­ра» («Хо­ло­ти Саййид Ха­сан Ар­да­шер», 1493), «Жи­тие Пах­ла­ва­на Му­хам­ма­да» («Хо­ло­ти Пах­ла­вон Му­хам­мад», 1494); жиз­не­опи­са­ние Джа­ми «Пя­те­ри­ца смя­тен­ных» («Хам­сат аль-му­та­хай­йи­рин», 1492); «Пись­ма» («Мун­ша­от», 1498–99); су­фий­ские со­чи­не­ния: «Ду­но­ве­ния люб­ви» («На­со­им аль-му­хаб­бат», 1495), «Жем­чу­жи­на в по­эзии» («Назм аль-жа­во­хир», 1495), «Со­рок чет­ве­ро­сти­ший» («Ар­ба­ин», 1496), «Свет ис­ла­ма» («Си­рож аль-мус­ли­мин», 1498); фи­лос.-ди­дак­тич. соч. «Воз­люб­лен­ный сер­дец» («Мах­буб аль-ку­луб», 1500) – о наи­луч­шем уст­рой­ст­ве че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва.

На рус. яз. со­чи­не­ния Н. пе­ре­во­дят­ся с 1852. Ру­ко­пи­си про­из­ве­де­ний Н. хра­нят­ся в биб­лио­те­ках С.-Пе­тер­бур­га, Па­ри­жа, Лон­до­на, Таш­кен­та, Стам­бу­ла, Те­ге­ра­на и др.