МАДЖНУН
МАДЖНУН, МЕДЖНУН (настоящее имя Кайс ибн аль-Мулаувах аль-Амири) - арабский поэт.
Достоверные биографические сведения о Маджнуне отсутствуют.
Согласно преданиям, зафиксированным в арабских антологиях и комментариях VIII-XI веков (Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани, ибн ас-Саррадж), Маджнун был выходцем из племени Бену-Амир; юношей влюбился в красавицу Лейлу. Отец девушки отказался выдать её за Маджнуна, так как он, нарушив обычай, сложил стихи о Лейле и тем самым опозорил её. Обезумевший от несчастной любви, Маджнун покинул становище, жил отшельником в пустыне и писал стихи о красоте Лейлы, детских днях, проведённых с ней, и мучительной разлуке.
Для творчества Маджнуна, как и других бедуинских поэтов «узритского» направления любовной лирики (Кусайир, Кайс ибн Зарих, Джамиль ибн Абдаллах ибн Муаммар и других), характерно лишённое эротизма целомудренное восприятие любви.
Легенда о жизни Маджнуна нашла отражение в творчестве фарсиязычных поэтов (Низами Гянджеви, Саади, Хафиза, Джами, Физули, Амира Хосрова Дехлеви) и узбекского гуманиста Алишера Навои, повлияла на европейскую любовную лирику и прозу.
Сочинения:
Стихи о Лейле. М., 1984