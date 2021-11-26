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БЕЙХАКИ Абул-Фазл Мухаммад ибн Хусайн
Персидский историк.
Ок. 20 лет был чиновником государственной канцелярии при дворе Газневидов.
Автор мемуаров, известных как «Летопись Б.» (первоначальное название, по-видимому, «Летопись дома Себюк-Тегина», более 30 тт.). Сохранилась небольшая часть «Летописи», относящаяся к правлению Масуда (1030—1041).
Сочинение Б. — важный источник для изучения истории Ирана X—XI вв.: он чужд украшательства в описании придворных кругов, подробно изображает деятельность бюрократических учреждений (в частности, налогового аппарата), повседневную жизнь знати и податного населения.
Автор статьи: Т. К. Кораев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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