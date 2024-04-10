6 класс | История Средних веков

Испанский средневековый город

Червонов С.

Сборник, предлагаемый вниманию читателей, посвящен памяти рано ушедшего из жизни преподавателя кафедры истории Средних веков Исторического факультета МГУ Сергея Дмитриевича Червонова. В него включены текст его кандидатской диссертации, работы по истории испанского средневекового города, воспоминания друзей, коллег и учеников об этом замечательном человеке. История испанского средневекового города представляет интерес в нескольких отношениях. Внимание к ней испанистов объясняется огромной ролью, которую сыграл город в жизни Пиренейского полуострова в период Реконкисты. Книга адресована, прежде всего, ученым-медиевистам, а также всем читателям, интересующимся историей исторической науки и Московского университета.