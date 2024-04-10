6 класс | История Средних веков

История альбигойцев и их времени. Часть 1. До кончины папа Иннокентия II

Осокин Н.

Автор этой книги, Николай Алексеевич Осокин, - один из самых одаренных историографов России, обладавший поистине поразительной способностью обращать сухие исторические факты не просто в научные труды, но в книги - живые, интересные, увлекательные для широчайших кругов читателей. Перед вами - самое капитальное из исследований, посвященных истории альбигойской ереси и альбигойских войн. Исследование уникальной философской концепции альбигойцев - людей, веривших, что истинное человеческое бытие намного превосходит повседневный, привычный мир.