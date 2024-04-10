6 класс | История Средних веков

Арабский Халифат в раннее Средневековье

Беляев Е.

В этой книге рассказывается, как жили арабы до появления ислама, как Мухаммед впервые выступил с проповедью в Мекке и как возникла в Медине мусульманская община — умма, как спорили за власть после смерти основателя ислама мекканцы и мединцы, как образовался и начат свои завоевания Арабский Халифат и как расширялось это государство, включая в себя все новые территории — Аравийский полуостров, Ирак, Иран, Закавказье, Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, Пиренеи.. А также о том, как управлялись завоеванные страны, как подавлялись бунты, как развивались города, как постепенно вызревала арабская культура, как строились отношения между Халифатом и Византией и о многом другом.