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В новом эпизоде нашего подкаста историки Василий Новиков и Дмитрий Беляев приглашают вас в увлекательное путешествие по древним культурам Мезоамерики. Сегодня они сосредоточат внимание на двух выдающихся цивилизациях региона Оахака — сапотеках и миштеках. Что отличало эти культуры друг от друга? Каковы были их достижения в архитектуре, искусстве и сельском хозяйстве? Василий и Дмитрий обсудят уникальные аспекты социального устройства, религии и повседневной жизни сапотеков и миштеков, а также их влияние на последующие поколения. Не упустите возможность узнать о загадках древней Оахаки, ее культурных традициях и историческом наследии, которое продолжает вдохновлять современное общество.