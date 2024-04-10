6 класс | История Средних веков

Города майя и ацтеков

Веретенников А.

Книга знакомит читателей с историей развития культуры, искусства и архитектурного строительства двух великих древних цивилизаций Америки – майя и ацтеков. Богатый фактический материал представлен на основе последних современных исследований в области изучения мировых цивилизаций. В книге достаточно широко освещены характерные черты, присущие облику древнейших городов, в которых проживали самые представительные племена индейцев.