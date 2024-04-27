Кровь и золото истинных американцев. Доколумбовая Америка В обширных просторах Северной и Южной Америки, до прибытия европейцев, процветали различные древние цивилизации. Каждая из них внесла свой уникальный вклад в историю и культуру континента На чтение: 6 минут

В обширных просторах Северной и Южной Америки, до прибытия европейцев, процветали различные древние цивилизации. Каждая из них внесла свой уникальный вклад в историю и культуру континента. Однако, среди этого многообразия, особо выделяются три цивилизации - майя, ацтеки и инки. Эти три древние цивилизации Северной и Южной Америки оставили незабываемый след в истории континента. Каждая из них имела свои уникальные черты и достижения, которые до сих пор восхищают ученых и историков. Важно отметить, что каждая из этих трех цивилизаций обладала своими уникальными культурными и историческими особенностями, отличающими их друг от друга и от других народов доколумбовой Америки. Их искусство, архитектура, религиозные верования, социальная организация и технологии оказали значительное влияние на развитие цивилизаций на американском континенте и продолжают изучаться и восхищать ученых и историков по всему миру.

Территория и население Америки

Переселение человека на Американский континент, состоявшееся около 25-40 тысяч лет назад, было примечательным событием, ознаменовавшим новый этап в человеческой истории. Миграция из Северо-Восточной Азии через Берингов пролив, тогда покрытый ледяным покровом, привела первых поселенцев на обширные территории Северной и Южной Америки.

Прибыв на новый континент, эти пионеры обнаружили благоприятные условия для жизни. Умеренный климат, плодородные земли и изобилие животных и съедобных растений обеспечивали процветание и развитие. Охота, рыболовство и собирательство стали основными занятиями, а позже их дополнили земледелие и скотоводство. Среди возделываемых культур были уникальные виды, такие как картофель, кукуруза, помидоры, какао и табак.

Развитие более сложных форм хозяйственной деятельности и создание государства происходило позже, чем в Европе и Азии. Общественная жизнь преимущественно строилась на племенных принципах, но некоторые цивилизации отличались высоким культурным уровнем. Кочевой образ жизни, связанный с поиском пропитания и лучших условий, был характерен для многих групп.

Домашними животными у древних американцев были собака, лама и индейка. Быстрое одомашнивание собаки способствовало успехам в охоте, а лама и индейка обеспечивали пропитание и шерсть.

В регионах, близких к экватору (юг Северной Америки, север и центр Южной Америки), климат способствовал распространению земледелия. Многие сельскохозяйственные культуры американских народов были неизвестны европейцам: картофель, кукуруза, подсолнечник, помидоры, табак, какао. Большинство орудий труда изготовлялись из камня, дерева и бронзы. Были известны золото и серебро, но они не считались сокровищами, а служили для изготовления украшений и религиозных символов.

Жемчужиной этих цивилизаций была империя инков, простиравшаяся от современного Эквадора до центральной части Чили. Инки обладали выдающимися навыками в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и административном управлении. Их империя стала примером ранней государственности в Андах.

В северных регионах развивались менее сложные общества, основанные на охоте, рыболовстве и собирательстве. Эскимосы и алеуты, населяющие арктические и субарктические районы, приспособились к суровым условиям, полагаясь на морских млекопитающих и рыб. Племена северо-западного побережья, такие как тлинкиты и хайда, процветали благодаря изобилию лосося и развили уникальные художественные традиции.

Таким образом, переселение человека на Американский континент стало важным поворотным моментом в его истории. Адаптация к новым условиям жизни привела к возникновению разнообразных культур, от кочевых охотников-собирателей до сложных государственных образований с богатой историей и достижениями.

На территории Северной и Южной Америки в общей сложности, по данным различных источников, жило от 10 до 50 миллионов человек. На территории современных США были племена охотников-собирателей. Европейцы уничтожали коренное население Америки самыми варварскими способами, например, подбрасыванием оспенных одеял, массовыми убийствами. Гордыня, заставлявшая европейцев, прибывших на американские земли, ставить себя выше других народов, и давшая им право решать, кому стоит жить, а кому нет, погубила жившие там цивилизации. У местных народов была уникальная культура, которую разрушила жадность европейцев. Их целью была слава и богатство, а убийство было их ремеслом.