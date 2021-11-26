АТАУАЛЬПА (исп. Atahualpa, Atawallpa, Atau Wallpaj)

Правитель инков .

Сын Великого инки Уайна-Капака (ум. 1528), А. после смерти отца не стал официальным престолонаследником, но имел под своей властью северную часть государства инков (царство Киту). В 1530 вступил в противоборство с правившим в столице Куско братом Уаскаром, над которым одержал победу в 1532. Когда в Перу пришел отряд Ф. Писарро , А. согласился на встречу с предводителем испанцев в Кахамарка, где был захвачен конкистадорами (16 сентября 1532). Сопровождавшие инку войска не решились отбить пленника, опасаясь его гибели. А. предложил конкистадорам в обмен на свое освобождение гигантский выкуп — обещал наполнить золотом и серебром комнату на высоту поднятой руки. Он передал испанцам свыше 13 тыс. фунтов золота и 26 тыс. фунтов серебра, но затем был обвинен ими в подготовке заговора и 29 августа 1533 казнен. Перед смертью принял крещение , получив имя Франсиско. Трагическая гибель А. запечатлена в перуанском фольклоре .

Автор статьи: Лыкова Е.Ю.